https://ria.ru/20240115/terrorizm-1921351614.html
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме - РИА Новости, 15.01.2024
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме
Следователи СК РФ за прошлый год направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:10
2024-01-15T08:10
2024-01-15T11:11
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
происшествия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ за прошлый год направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма", - сказал он. Бастрыкин отметил, что в условиях СВО украинские спецслужбы пытаются вести свою подрывную деятельность, не гнушаясь террористическими методами и невзирая на возможные случайные жертвы. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240115/sledstvennyy_komitet-1921350835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Происшествия
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме
Бастрыкин: СК в 2023 году расследовал 227 дел о терроризме
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ за прошлый год направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма", - сказал он.
Бастрыкин отметил, что в условиях СВО украинские спецслужбы пытаются вести свою подрывную деятельность, не гнушаясь террористическими методами и невзирая на возможные случайные жертвы.
Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов