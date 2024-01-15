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Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме - РИА Новости, 15.01.2024
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08:10 15.01.2024 (обновлено: 11:11 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/terrorizm-1921351614.html
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме - РИА Новости, 15.01.2024
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме
Следователи СК РФ за прошлый год направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:10
2024-01-15T11:11
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
происшествия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ за прошлый год направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма", - сказал он. Бастрыкин отметил, что в условиях СВО украинские спецслужбы пытаются вести свою подрывную деятельность, не гнушаясь террористическими методами и невзирая на возможные случайные жертвы. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240115/sledstvennyy_komitet-1921350835.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Происшествия
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме

Бастрыкин: СК в 2023 году расследовал 227 дел о терроризме

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ за прошлый год направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма", - сказал он.
Бастрыкин отметил, что в условиях СВО украинские спецслужбы пытаются вести свою подрывную деятельность, не гнушаясь террористическими методами и невзирая на возможные случайные жертвы.
Читайте полный текст интервью >>>
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов
07:48
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияПроисшествия
 
 
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