https://ria.ru/20240115/terrorizm-1921351614.html

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме - РИА Новости, 15.01.2024

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме

Следователи СК РФ за прошлый год направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:10

2024-01-15T08:10

2024-01-15T11:11

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

происшествия

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ за прошлый год направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма", - сказал он. Бастрыкин отметил, что в условиях СВО украинские спецслужбы пытаются вести свою подрывную деятельность, не гнушаясь террористическими методами и невзирая на возможные случайные жертвы. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240115/sledstvennyy_komitet-1921350835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, происшествия