https://ria.ru/20240115/bastrykin-1921298198.html

Александр Бастрыкин: СК даст оценку зверствам Киева в Донбассе и Новороссии

Александр Бастрыкин: СК даст оценку зверствам Киева в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 15.01.2024

Александр Бастрыкин: СК даст оценку зверствам Киева в Донбассе и Новороссии

Следственный комитет России начал работу 15 января 2011 года. О том, как СК РФ совершенствовал свою деятельность в условиях постоянно меняющейся криминогенной... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:00

2024-01-15T11:00

2024-01-15T11:00

интервью

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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Следственный комитет России начал работу 15 января 2011 года. О том, как СК РФ совершенствовал свою деятельность в условиях постоянно меняющейся криминогенной обстановки, в чем важность расследования всех зверств, совершенных Киевом в Донбассе, и как повлияли санкции на международное сотрудничество, в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.— Александр Иванович, наше интервью приурочено к 13-летию со дня образования Следственного комитета России. Расскажите, чего удалось добиться ведомству за эти годы и за прошедший год?— Следственный комитет России постоянно совершенствовал свою работу с учетом меняющейся криминогенной обстановки, появления новых вызовов и угроз. Основные наши усилия были направлены на расследование преступлений повышенной общественной опасности, противодействие коррупционным и экономическим преступным деяниям, экстремистским и террористическим проявлениям, восстановление нарушенных прав социально незащищенных категорий граждан, помощь участникам СВО и их семьям, а также жителям новых регионов. Продолжена работа по становлению и развитию территориальных подразделений Следственного комитета в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Приняты меры по повышению эффективности работы образовательных учреждений ведомства.За 11 месяцев прошлого года в суды направлено более 84,1 тысячи уголовных дел – на 1,6 тысяч больше, чем годом ранее. В частности, передано в суд более 9,2 тысяч уголовных дел о коррупции в отношении свыше 10,5 тысяч обвиняемых. Направлены в суд дела о 4282 преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами. Привлечены к уголовной ответственности 683 лица, обладающих особым правовым статусом, это 336 депутатов и глав органов местного самоуправления, 17 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 112 адвокатов, 129 членов избирательных комиссий. Всего же за 11 месяцев перед судом предстали более 93 тысяч лиц.На основании доказательств Следственного комитета в 2023 году осуждены бывший министр по координации деятельности "Открытого правительства" Михаил Абызов, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, бывший директор департамента министерства культуры Борис Мазо, лидер организованного преступного сообщества Аслан Гагиев, бывшие начальники управлений МВД по Амурской области и Камчатскому краю Николай Аксенов и Михаил Киселев, один из бывших руководителей группы компаний "РОЛЬФ" Анатолий Кайро, судья Арбитражного суда города Москвы Елена Кондрат, ряд участников банды Басаева и Хаттаба, участники ореховской группировки и многие другие.— Какая динамика наблюдается по качеству следствия?— Несмотря на возросший объем работы, в результате принимаемых нами мер удается обеспечить качественное и оперативное расследование: так, доля возвращенных на доработку прокурором и судом дел не превышает 3 %. Увеличилось на 4 % количество уголовных дел, расследованных в срок до двух месяцев, – их более 70 тысяч, то есть основной массив наших дел.Результативно проводилась работа и по возмещению причиненного преступлениями ущерба: государству и потерпевшим гражданам в ходе следствия компенсировано более 95,7 миллиардов рублей. В том числе 7 миллиардов рублей, причиненных коррупционными преступлениями. Свыше 3 миллиардов рублей возмещено гражданам, чьи жилищные права были нарушены недобросовестными застройщиками. Выплачена задолженность по заработной плате в размере 2,6 миллиарда рублей.Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 92,6 миллиардов рублей.— Вы лично реагируете на многие волнующие людей вопросы, поручая разобраться в проблемах, о которых говорят граждане. Эта практика оправдывает себя?— Есть примеры, когда из-за бездействия чиновников люди долгое время не могут защитить свои права и вынуждены публично говорить об этом. В других случаях налицо факты явного нарушения закона, противопоставления вызывающего поведения обществу, запоздалой реакции территориальных подразделений нашего ведомства или других правоохранительных органов. Подобные ситуации требуют вмешательства. Поручения главы ведомства позволяют повысить оперативность действий сотрудников на местах и своевременно принять необходимые меры. Комментарии большого количества людей в соцмедиа свидетельствуют о том, что нас поддерживают, и многие люди благодарят за внимание к этим вопросам.— В течение последних месяцев вами была проведена целая серия оперативных совещаний и личных приемов, где обсуждались вопросы защиты прав дольщиков, переселения людей из аварийного жилья. Каковы итоги?— Отмечу, что практика личных приемов граждан и оперативные совещания с территориальными следственными подразделениями в нашем ведомстве – постоянная. Следственный комитет планомерно участвует в решении проблемы обманутых дольщиков, в том числе в разработке и реализации мер государственной политики в данном приоритетном направлении. В 2023 году по фактам нарушения прав граждан-участников долевого строительства возбуждено более ста уголовных дел, 30 из них в отношении 48 обвиняемых уже переданы в суды.Уделяем внимание проблеме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, на которую государством выделяются колоссальные денежные средства. Их расходование не обходится без злоупотреблений. За 11 месяцев 2023 года по таким фактам направлено в суд 40 уголовных дел в отношении 44 обвиняемых.При выявлении нарушений жилищных прав детей-сирот незамедлительно принимаются уголовно-правовые меры, сиротам оказывается юридическая и иная помощь. За 11 месяцев 2023 года 76 уголовных дел о преступлениях этой категории завершено направлением в суд.— Ваше ведомство наряду с другими службами участвует в противодействии терроризму и экстремизму. На фоне значительного количества таких преступлений, совершенных при участии украинских спецслужб, как идет борьба с этим явлением?— Данное направление всегда было одним из основных в работе ведомства. В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма. Что касается экстремизма, то мы направили в суд 430 уголовных дел, что на 62 % больше, чем в прошлом году.Сейчас, в условиях СВО, мы видим, как украинские спецслужбы пытаются вести свою подрывную деятельность, не гнушаясь террористическими методами и невзирая на возможные случайные жертвы. Подобным образом был совершен ряд вероломных посягательств на общественных деятелей, журналистов, правоохранителей в разных субъектах Российской Федерации.В Санкт-Петербурге в результате теракта погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Преступление долгое время готовилось с территории Украины. Следователи установили круг причастных, среди них Дарья Трепова, уже представшая перед судом, а также Роман Попков и Юрий Денисов, которым заочно предъявлено обвинение.Другой пример – теракт в Нижегородской области, в ходе которого был ранен писатель Захар Прилепин и погиб его водитель. В кратчайший срок после совершения преступления установлен и задержан подозреваемый Александр Пермяков, завербованный сотрудниками СБУ. По их заданию в августе 2022 года он через Польшу и Эстонию прибыл в Россию и получил гражданство. В течение полугода выбирал место теракта, получив необходимые денежные средства, пистолет, две противотанковые мины. Следствием обнаружены и осмотрены места хранения им оружия и боеприпасов. Продолжается установление соучастников этого преступления и всех его обстоятельств.Расследуются и факты посягательств на правоохранителей и должностных лиц в новых регионах, совершаемые при участии украинских спецслужб. Например, к длительным срокам лишения свободы приговорены граждане Украины Виталий Скакун и Юрий Доманчук, которые под руководством сотрудника СБУ совершили теракт, направленный против заместителя губернатора Херсонской области, – чиновник был ранен, а его водитель погиб.Есть примеры и по другим регионам. В Воронеже двое местных жителей осуждены за попытку теракта – поджога трансформаторной подстанции, также осужден фигурант уголовного дела о подрыве железнодорожных путей в Брянской области. Установлен и задержан причастный к подрыву состава грузового поезда в Рязанской области. В Пензе направлено в суд уголовное дело о диверсиях на железной дороге. Аналогичные дела расследуются в Тюменской, Томской, Новосибирской областях, Республике Коми. В Кемеровской области и Республике Бурятия фигурантам предъявлены обвинения в поджогах военкоматов. В большинстве этих случаев четко прослеживается украинский след. Людей вводят в заблуждение и под различными обманными предлогами, обещая вознаграждение, подталкивают к совершению противоправных действий.— Есть уверенность, что за эти и другие деяния киевского режима ответят высокопоставленные должностные лица?— Почти 10 лет назад, когда мы начинали расследовать эти преступления, некоторые эксперты в области международного права критиковали Следственный комитет, сомневаясь в реальной судебной перспективе подобных дел. Но по прошествии времени мы имеем конкретный результат. За совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и пленными судами к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному, приговорены более 200 украинских военнослужащих. В их числе несколько десятков участников запрещенного полка "Азов"*.Всего же с 2014 года возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, подавляющая часть – о преступлениях, которые не имеют срока давности. Мы знаем, что эта работа крайне важна не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте, ведь последующие поколения должны знать, через что пришлось пройти жителям Донбасса. Мы продолжим тщательно расследовать преступные деяния вооруженных формирований Украины, в том числе должностных лиц высокого уровня. Многим из них уже заочно предъявлены обвинения. И могу с уверенностью сказать, что со своей стороны Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку преступным действиям всех тех, кто участвовал в подготовке и реализации преступных планов против мирных жителей Донбасса и Новороссии.— С начала СВО Следственный комитет с особым вниманием относится к обращениям участников спецоперации и их родственников. Более того, для этой работы была создана горячая линия. Расскажите об успехах в данном направлении.— Да, действительно. С начала специальной военной операции Следственный комитет России уделяет серьезное внимание обращениям, которые поступают от родственников военных и лично участников СВО. С сентября 2022 года военными следственными органами рассмотрено по существу более 23 тысяч обращений. По результатам направлено почти 2 тысячи информаций о необходимости принятия соответствующих мер.Кроме того, наши следователи провели свыше 4 тысяч личных приемов раненых военнослужащих. В связи с выявленными недостатками правомочному командованию и органам военного управления направлено более 2,8 тысяч информаций об их устранении. Также по результатам рассмотрения информаций по инициативе следственных органов к дисциплинарной ответственности привлечены 2870 должностных лиц.Помимо этого, СК РФ на постоянной основе доставляет гуманитарные грузы гражданам в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.— Правоохранительные органы выявляют факты хищения средств, выделенных для СВО?— Военными следственными органами расследуется ряд уголовных дел по фактам хищения средств, выделенных для материального и технического обеспечения СВО и гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.Например, в Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц департамента военного имущества, ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России и инвестиционной финансовой компании "РНГС Капитал". Установлено, что с этой компанией были заключены договоры на оказание услуг по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд специальной военной операции общей стоимостью более 119 млн рублей. В последующем все виды работ были оплачены, но при этом частично компания "РНГС Капитал" их не выполнила, что повлекло их необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.В Свердловской области за растрату осужден начальник вещевой службы тыла одной из войсковых частей. В прошлом году, используя свое служебное положение, он присвоил и растратил переданное от общественных организаций и фондов в качестве гуманитарной помощи вещевое и другое имущество.— В подследственность СК России входят составы преступлений, связанных с распространением фейков. Сколько таких дел расследовано?— В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц. За дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации Следственным комитетом возбуждено 81 уголовное дело. По результатам расследования направлено в суд 44 дела в отношении 45 лиц.— Еще одна важная тема, которая уже не первый год волнует наше общество, это преступность мигрантов. Какова криминогенная обстановка в этой сфере? В последнее время из разных регионов стали появляться новостные сообщения о том, что мигрантов, получивших гражданство РФ, ставят на воинский учет. Каковы итоги этой работы?— Некоторые негативные тенденции продолжают сохраняться. За 11 месяцев 2023 года, по данным официальной статистики ГИАЦ МВД России, в стране иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено более 36 тысяч преступлений.Правоохранительными органами продолжают приниматься комплексные меры по противодействию преступности мигрантов. В результате принятых мер за последние три года удалось вывести из тени около 2 миллионов иностранных граждан, а динамика прироста преступлений, совершенных иностранными гражданами, замедлилась.Следователями СК России в прошлом году направлено в суды более 2,2 тысяч дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. Наряду с этим передано в суд 97 уголовных дел в отношении должностных лиц, совершивших преступления в миграционной сфере.Что касается воинского учета, те, кто получил гражданство Российской Федерации, должны понимать, что это не только права и возможности, но и обязанности, которые они теперь несут наравне с другими гражданами нашей страны. По моему поручению военными следственными органами создана рабочая группа по координации деятельности, связанной с постановкой на воинский учет иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых в гражданство Российской Федерации. Налажено тесное взаимодействие с другими структурами, задействованными в этом процессе.В результате с октября прошлого года из числа впервые принятых в гражданство Российской Федерации иностранных граждан поставлены на воинский учет почти 8 тысяч лиц, это порядка 2,6 тысяч призывного возраста и более 5 тысяч подлежащих призыву по мобилизации и имеющих право поступить на военную службу по контракту. Из них более 1,6 тысяч уже заключили контракты о прохождении военной службы и 1,4 тысяч направлены для прохождения службы по призыву. И эта работа активно продолжается.— Следственный комитет расследует много серьезных экономических преступлений. Каковы результаты этой работы?— Я неоднократно говорил, что первостепенная задача при расследовании таких преступлений – добиться компенсации причиненного ущерба потерпевшей стороне. И только за 9 месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях возмещено более 83 миллиардов рублей и наложен арест на имущество фигурантов почти на 70 миллиардов рублей.Эта цель была достигнута и в рамках расследования уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных. Благодаря имеющимся доказательствам они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллионов рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем.Всего же передано в суды свыше 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях, в том числе 497 дел в отношении руководителей предприятий – злостных неплательщиков заработной платы, более тысячи дел по фактам уклонения от уплаты налогов.Завершено расследование ряда уголовных дел в банковской сфере. Перед судом предстали фигуранты уголовного дела о хищении средств ООО "КБ Развитие". В их числе – Илья Гаврилов, Наталья Коврижкина, Андрей Осипов и иные лица. Они обвиняются в хищении 2,9 миллиардов рублей под видом погашения кредитов 27 заемщикам и незаконной их переуступки в пользу соучастников. Учредитель банка Олег Березовский находится в розыске. По другому делу установлено, что председатель правления АКБ "Московский вексельный банк" Лариса Самарова, сотрудники банка и ряд предпринимателей в 2015-2018 годах похитили деньги, выданные банком в качестве кредитов подконтрольным лицам, на сумму 121 миллион рублей. Эти лица также предстали перед судом.Перед судом предстали лица, причастные к растрате имущества страхового акционерного общества "ЮжУралЖАСО", легализации похищенного, а также покушению на мошенничество. Среди них – Наталья Комарова, Лариса Мозговая, Виталий Снежко и Евгений Туторайтис. Соучастники совместно с Михаилом Гришиным, Татьяной Беловой и иными лицами, как полагает следствие, присвоили имущество на сумму более 389 миллионов рублей, легализовали имущество на сумму 109 миллионов рублей и еще более 500 миллионов рублей пытались похитить мошенническим путем у "Агентства по страхованию вкладов". Гришин и Белова находятся в международном розыске.И здесь также хотелось бы напомнить, что мы сбалансированно применяем уголовно-правовые меры воздействия. Из 89,8 тысяч подозреваемых только 15,4 тысяч, или 17,1 %, содержались в период предварительного следствия под стражей. Из них 95,5 % обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, почти 79 % обвиняемых совершили насильственные деяния. Все шире использовались меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, – за последние пять лет их доля возросла на 29 %.— Какова результативность раскрытия преступлений прошлых лет?— В слаженном взаимодействии с МВД России и ФСБ России, применяя новейший арсенал криминалистических и ведомственных экспертных возможностей, раскрыто 4943 преступления прошлых лет, из которых более половины (63 %) составили тяжкие и особо тяжкие деяния, в их числе свыше восьмисот ранее нераскрытых убийств.Например, направлено в суд уголовное дело в отношении Андрея Романова, Дениса Буракова и Романа Орлова. Они являлись участниками организованной группы и банды "Боевая террористическая организация", созданной Алексеем Воеводиным и действовавшей в Санкт-Петербурге. В 2003 году соучастники совершили два убийства и покушение на убийство. Одним из погибших был житель Дальнего Востока, приехавший в Северную столицу на обучение. Несмотря на то, что эти деяния 19 лет оставались нераскрытыми, следователям удалось собрать доказательства причастности фигурантов.Изучение материалов приостановленных уголовных дел нашими следователями и криминалистами с привлечением ветеранов следствия и уголовного розыска, применение современных методик позволяют установить причастных и привлечь к ответственности за противоправные деяния, совершенные много лет назад. Эта деятельность постоянно продолжается, массив нераскрытых преступлений прошлых лет еще достаточно большой. И такая же работа развернута в новых регионах.— На фоне санкций и недружественных действий ряда стран как сейчас осуществляется международное сотрудничество? Как можно его улучшить?— На фоне беспрецедентной антироссийской кампании, развернутой недружественными государствами, увеличилось количество отказов иностранных правоохранителей в исполнении российских запросов о правовой помощи. Компетентные органы ряда иностранных государств начали уклоняться от выполнения обязательств в рамках международных договоров. Например, несмотря на усилия российских дипломатов, компетентные органы Франции и Грузии продолжают игнорировать запросы СК России. Компетентными органами Швейцарии прекращено взаимодействие с Россией по международному сотрудничеству. При этом Швейцария официально даже не уведомила Россию о своем решении, лишь распространив заявление о принятом Федеральным уголовным судом решении в национальных СМИ. Аналогичным образом ведут себя и некоторые другие страны.Тем не менее, несмотря на изменившуюся обстановку, международное сотрудничество продолжается. В 2023 году компетентными органами иностранных государств исполнено более 800 запросов Следственного комитета. Добиться более быстрого получения доказательств по уголовным делам позволяет присутствие представителей запрашивающей стороны при проведении процессуальных действий в рамках ходатайств о правовой помощи. И наши следователи имеют хороший опыт такого взаимодействия с компетентными органами ряда зарубежных стран. Мы со своей стороны также принимаем коллег, проводя по их запросам следственные действия. В 2023 году Следственным комитетом организовано исполнение более 1200 запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи.— В рамках международных мероприятий сотрудники СК России продолжают участвовать в обсуждении профильных вопросов?— Представители Следственного комитета участвуют в заседаниях Генерального секретариата Интерпола, межправительственных рабочих групп по линии Управления ООН по наркотикам и преступности, ОЭСР, БРИКС, Региональной антикоррупционной сети правоохранительных органов АТЭС и других. Сотрудники ведомства приняли участие в 14-й сессии Рабочей группы Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, в 32-й возобновленной сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в российско-китайских консультациях по вопросам обеспечения международной информационной безопасности, в 8-м пленарном заседании Рабочей группы БРИКС по антитеррору и встрече пяти ее подгрупп в ЮАР и многих других мероприятиях. Наряду с обсуждением повышения эффективности противодействия преступности, на них большое внимание уделяется вопросам более тесного взаимодействия представителей правоохранительных систем различных государств, координации усилий, направленных на противодействие возрастающей коррупционной угрозе, обсуждаются наиболее проблемные аспекты двустороннего и многостороннего взаимодействия, условия и порядок оказания правоохранительного содействия и взаимной правовой помощи по уголовным делам.— Требуют ли доработки правовые механизмы, позволяющие возвращать из-за рубежа активы, полученные в результате совершения преступлений?— Вывод активов за рубеж осуществляется путем различных незаконных финансовых операций, тесно связанных с легализацией преступных доходов, носящих транснациональный характер. Зачастую запросы могут исполняться иностранными компетентными органами достаточно долго, иногда по несколько лет. В это время следователь может завершить расследование уголовного дела и направить его в суд, где оно будет рассмотрено по существу. Отсутствие ответа не препятствует судебному рассмотрению дела. Но при этом остается не реализованным право на возмещение ущерба либо восстановление законных интересов государства. И в случае, если ответ компетентных органов придет уже после того, как уголовное дело будет рассмотрено судом, нужен механизм, который позволит определить порядок ареста имущества, полученного преступным путем и выведенного за рубеж.В настоящее время механизмы международного розыска и ареста преступных активов недостаточно регламентированы в уголовном процессе. Можно было бы предусмотреть процедуру направления соответствующим уполномоченным органом материалов в суд для получения решения о наложении на него ареста либо конфискации по окончании расследования.— В проработке и обсуждении каких законодательных предложений участвовал Следственный комитет в прошлом году?— В связи с международной обстановкой на площадке Госдумы прорабатывались вопросы установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации в отношении проживающих за рубежом граждан России и соотечественников, а также определения понятия "русофобия". По результатам подготовлен законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и профильные законы в сфере госполитики по поддержке соотечественников. При этом были учтены инициативы Следственного комитета по введению новой нормы, устанавливающей уголовную ответственность за русофобию, а также понятия иностранного должностного лица для целей указанной статьи.Кроме того, на стадии проекта поддержана наша инициатива, предусматривающая возможность проводить судебное разбирательство в отсутствие подсудимого, который находится за пределами Российской Федерации и уклоняется от явки в суд, не только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, но и о преступлениях средней тяжести.С учетом озвученных ранее проблем в миграционной сфере Следственным комитетом разработаны предложения, направленные на повышение эффективности взаимодействия правоохранительного блока и контрольно-надзорных органов, адаптацию нормативной базы к новым реалиям.Актуальным остается и наше предложение об изменении законодательства с целью лишения приобретенного гражданства в случаях приготовления, покушения и совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Сейчас же такая возможность установлена только при совершении определенного перечня преступлений.Ввиду большого количества иностранных граждан, депортируемых из России за счет бюджетных средств, целесообразно законодательно возложить на работодателя, нанимающего на работу иностранцев, или на иностранного работника обязанности внесения определенной денежной суммы (депозита) на специально созданный в этих целях счет на случай принудительного выдворения из страны или при необходимости уплаты административного штрафа.С учетом усиления воздействия различных источников информации на молодежь очевидна востребованность комплексного подхода к выработке механизма противодействия таким явлениям.Представители ведомства принимали участие в проработке проектов федеральных законов, предусматривающих административную и уголовную ответственность за распространение деструктивного контента, так называемых треш-стримов. В настоящее время проект закона получил положительный отзыв правительства Российской Федерации.Анализ следственной практики показал, что большинство нападавших на школы сидели в социальных сетях, изучая информацию о совершении аналогичных преступлений. Некоторые из тех, кто готовил нападения, сами являлись администраторами подобных сообществ в сети Интернет. В ряде регионов есть опыт создания центров информационной безопасности молодежи и психологической помощи. Требуется создание подобных центров в каждом субъекте с единой структурой, функциями и алгоритмом действий. И также важно определить конкретное ведомство на федеральном уровне с координирующей ролью по данному направлению.— Завершая наш разговор, скажите, какие задачи стоят перед вашим коллективом на ближайшее время?— Задачи перед Следственным комитетом все те же: оперативное и качественное расследование уголовных дел, обеспечение возмещения причиненного ущерба потерпевшим, помощь людям, пострадавшим от противоправных действий. Будем усиливать взаимодействие со всеми участниками профилактической деятельности для предотвращения возможных проявлений угроз национальной безопасности. Нужно приложить все умения для защиты жизни, здоровья, конституционных прав наших граждан.* Запрещенная в России террористическая организация.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

интервью, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия