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Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности - РИА Новости, 15.01.2024
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15:23 15.01.2024 (обновлено: 15:49 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html
Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности
Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности - РИА Новости, 15.01.2024
Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности
Глава Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован на официальном... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:23
2024-01-15T15:49
политика
россия
российская академия наук
совет безопасности рф
геннадий красников
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации."Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. - президента Российской академии наук", - говорится в указе.Красников был избран главой РАН в сентябре 2022 года. В истории Совета безопасности РФ глава РАН во второй раз входит в его состав - до этого с 1997 по 2013 годы членом Совбеза был тогдашний президент Российской академии наук Юрий Осипов.Путин неоднократно указывал на важность получения новых научных результатов отечественными исследователями и внедрение их в практику для обеспечения развития России и технологического суверенитета страны. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, говорил глава государства.Совет безопасности РФ является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.
https://ria.ru/20231222/biologiya-1917468212.html
https://ria.ru/20231031/patrushev-1906448905.html
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политика, россия, российская академия наук, совет безопасности рф, геннадий красников, владимир путин
Политика, Россия, Российская академия наук, Совет Безопасности РФ, Геннадий Красников, Владимир Путин
Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности

Путин включил президента РАН Красникова в состав Совета безопасности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии наук Геннадий Красников
Президент Российской академии наук Геннадий Красников
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Российской академии наук Геннадий Красников. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. - президента Российской академии наук", - говорится в указе.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Путин предложил Совбезу обсудить биологическую безопасность в СНГ
22 декабря 2023, 14:02
Красников был избран главой РАН в сентябре 2022 года. В истории Совета безопасности РФ глава РАН во второй раз входит в его состав - до этого с 1997 по 2013 годы членом Совбеза был тогдашний президент Российской академии наук Юрий Осипов.
Путин неоднократно указывал на важность получения новых научных результатов отечественными исследователями и внедрение их в практику для обеспечения развития России и технологического суверенитета страны. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, говорил глава государства.
Совет безопасности РФ является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем
31 октября 2023, 15:13
 
ПолитикаРоссияРоссийская академия наукСовет Безопасности РФГеннадий КрасниковВладимир Путин
 
 
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