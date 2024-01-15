https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html

Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности

Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности - РИА Новости, 15.01.2024

Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности

Глава Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован на официальном... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:23

2024-01-15T15:23

2024-01-15T15:49

политика

россия

российская академия наук

совет безопасности рф

геннадий красников

владимир путин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации."Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. - президента Российской академии наук", - говорится в указе.Красников был избран главой РАН в сентябре 2022 года. В истории Совета безопасности РФ глава РАН во второй раз входит в его состав - до этого с 1997 по 2013 годы членом Совбеза был тогдашний президент Российской академии наук Юрий Осипов.Путин неоднократно указывал на важность получения новых научных результатов отечественными исследователями и внедрение их в практику для обеспечения развития России и технологического суверенитета страны. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, говорил глава государства.Совет безопасности РФ является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

https://ria.ru/20231222/biologiya-1917468212.html

https://ria.ru/20231031/patrushev-1906448905.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, российская академия наук, совет безопасности рф, геннадий красников, владимир путин