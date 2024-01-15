https://ria.ru/20240115/samovolka-1921517432.html
В суде рассказали о наказании за самоволку во время СВО
В суде рассказали о наказании за самоволку во время СВО - РИА Новости, 15.01.2024
В суде рассказали о наказании за самоволку во время СВО
Военных, скрывшихся из части из-за нежелания исполнять обязанности во время СВО, в среднем ждет шесть лет колонии - такую статистику приводит объединенная... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T23:46
2024-01-15T23:46
2024-01-15T23:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Военных, скрывшихся из части из-за нежелания исполнять обязанности во время СВО, в среднем ждет шесть лет колонии - такую статистику приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга, проанализировавшая приговоры петербургских военных судов. В Уголовный кодекс РФ в 2022 году были внесены изменения, в том числе в статьи о воинских преступлениях. Они усилили уголовную ответственность: появился такой квалифицирующий признак, как деяния, "совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". "Среднестатистическое наказание по статье - шесть лет в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба по итогам рассмотрения дел по статье 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" в 2023 году. Так, в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в минувшем году поступило 102 дела в отношении лиц, самовольно оставивших воинскую часть из-за желания "временно уклониться от исполнения обязанностей по военной службе в СВО". Обвинительные приговоры оглашены по 85 делам, 69 приговоров вступило в законную силу, 8 приговоров обжаловано в апелляционном порядке, 3 - в кассационном. В 224-м гарнизонный военный суд поступило 30 дел по статье 337 УК РФ. Приговоры оглашены, по данным пресс-службы судов, по 23 делам. Все приговоры вступили в законную силу, два приговора обжалуются в кассационном порядке. "Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В суде рассказали о наказании за самоволку во время СВО
Суды Петербурга: наказание за самоволку во время СВО — в среднем 6 лет колонии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Военных, скрывшихся из части из-за нежелания исполнять обязанности во время СВО, в среднем ждет шесть лет колонии - такую статистику приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга, проанализировавшая приговоры петербургских военных судов.
В Уголовный кодекс РФ
в 2022 году были внесены изменения, в том числе в статьи о воинских преступлениях. Они усилили уголовную ответственность: появился такой квалифицирующий признак, как деяния, "совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
«
"Среднестатистическое наказание по статье - шесть лет в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба по итогам рассмотрения дел по статье 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" в 2023 году.
Так, в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в минувшем году поступило 102 дела в отношении лиц, самовольно оставивших воинскую часть из-за желания "временно уклониться от исполнения обязанностей по военной службе в СВО".
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Обвинительные приговоры оглашены по 85 делам, 69 приговоров вступило в законную силу, 8 приговоров обжаловано в апелляционном порядке, 3 - в кассационном.
В 224-м гарнизонный военный суд поступило 30 дел по статье 337 УК РФ. Приговоры оглашены, по данным пресс-службы судов, по 23 делам. Все приговоры вступили в законную силу, два приговора обжалуются в кассационном порядке.
«
"Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично", - добавили в пресс-службе.