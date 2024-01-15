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Активы "Рольфа" просят взыскать через суд в пользу государства - РИА Новости, 16.01.2024
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23:11 15.01.2024 (обновлено: 01:14 16.01.2024)
https://ria.ru/20240115/rolf-1921515478.html
Активы "Рольфа" просят взыскать через суд в пользу государства
Активы "Рольфа" просят взыскать через суд в пользу государства - РИА Новости, 16.01.2024
Активы "Рольфа" просят взыскать через суд в пользу государства
Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" о взыскании всех активов в пользу государства как имущества,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-15T23:11
2024-01-16T01:14
происшествия
россия
санкт-петербург
москва
сергей петров
анатолий кайро
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" о взыскании всех активов в пользу государства как имущества, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает объединенная пресс-служба судов города. &quot;Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по иску заместителя генерального прокурора РФ к Сергею Петрову, частной компании с ограниченной ответственностью &quot;Деланс Лимитед&quot;, АО &quot;Рольф&quot;, ООО &quot;Рольф Моторс&quot;, ООО &quot;Рольф Эстейт Санкт-Петербург&quot;, ООО &quot;Рольф Тех&quot;, — сообщает пресс-служба.Добавляется, что Генпрокуратура просит суд об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех" как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и других его активов. Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров "Рольфа". Один из них, Анатолий Кайро, был осужден на 8,5 года за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По данным следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" Сергеем Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрела за четыре миллиарда акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед".Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ). Фигурантами стали четверо: основатель "Рольфа" Сергей Петров, топ-менеджер Анатолий Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Компания "Рольф" основана в 1991 году. Ее дилерская сеть, говорится на сайте, насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231222/rolf-1917460847.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, москва, сергей петров, анатолий кайро, владимир путин, генеральная прокуратура рф, рольф , федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Сергей Петров, Анатолий Кайро, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Рольф , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Активы "Рольфа" просят взыскать через суд в пользу государства

Суд зарегистрировал иск к "Рольфу" о взыскании всех активов в пользу государства

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкCалон автодилера "Рольф"
Cалон автодилера Рольф - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Cалон автодилера "Рольф". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" о взыскании всех активов в пользу государства как имущества, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«

"Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по иску заместителя генерального прокурора РФ к Сергею Петрову, частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед", АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех", — сообщает пресс-служба.

Добавляется, что Генпрокуратура просит суд об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех" как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.
В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и других его активов.
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Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров "Рольфа". Один из них, Анатолий Кайро, был осужден на 8,5 года за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По данным следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" Сергеем Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрела за четыре миллиарда акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед".
Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ). Фигурантами стали четверо: основатель "Рольфа" Сергей Петров, топ-менеджер Анатолий Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Компания "Рольф" основана в 1991 году. Ее дилерская сеть, говорится на сайте, насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургМоскваСергей ПетровАнатолий КайроВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФРольфФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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