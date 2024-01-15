https://ria.ru/20240115/nato-1921349104.html

Турецкий политик оценил влияние событий в стране на членство Швеции в НАТО

Турецкий политик оценил влияние событий в стране на членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.01.2024

Турецкий политик оценил влияние событий в стране на членство Швеции в НАТО

После Нового года в Турции произошли события, которые определили новый период страны, в том числе в вопросе одобрения членства Швеции в НАТО, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T07:19

2024-01-15T07:19

2024-01-15T07:19

турция

швеция

черное море

догу перинчек

йенс столтенберг

нато

евросоюз

моссад

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AНКАРА, 15 янв – РИА Новости. После Нового года в Турции произошли события, которые определили новый период страны, в том числе в вопросе одобрения членства Швеции в НАТО, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Протокол о членстве Швеции в НАТО представят генассамблее парламента Турции в ближайшие дни, сообщил ранее телеканал Habertürk. Источник РИА Новости сообщил, что конкретики по дате предоставления протокола пока нет. "Внутри Турции произошли столько событий за последние 10-15 дней, что если бы вы спросили меня об этом (вступлении Швеции в НАТО – ред.) ранее, я, смотря на табло турецкого парламента, сказал бы, что членство Швеции в НАТО будет одобрено. В принципе с таким намерением выступал и президент, направляя протокол на рассмотрение великого национального собрания. Но после Нового года произошел ряд событий, которые, можно сказать, определили новый период Турции", - сказал собеседник агентства. По его словам, Турция вошла не в 2024 год, а в новый период. "Посмотрите, что произошло: мы выявили и арестовали шпионов израильской разведки "Моссад", не пустили в Черное море подаренный Великобританией Украине минный тральщик, начали жесткую кампанию против членов ИГ (запрещенная в России террористическая организация), верховный суд начал расследование в конституционном суде и, наконец, спустя два дня после того, как (президент Тайип) Эрдоган направляет протокол о членстве Швеции в НАТО на рассмотрение парламента, командующий ВМФ выступает против НАТО в Черном море и Восточном Средиземноморье, что в принципе – заявление вооружённых сил", – отметил Перинчек. По его словам, "это исторический период, через который проходит Турция, а не процесс, который хочет правящая Партия справедливости и развития, что говорит о том, что не все будет так, как хочет правящая партия". Он добавил, что для "Родины" являются принципиальными отношение Турции к НАТО, стабильность в Черном море и отношение к санкциям против России. "Открыто заявляю: в этих вопросах партия "Родина" будет стоять во главе и до последнего. Вот уже 20 лет благодаря стараниям нашей партии эти вопросы остаются на повестке", - сказал турецкий политик. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921293339.html

https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html

https://ria.ru/20240105/shvetsiya-1919760774.html

турция

швеция

черное море

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турция, швеция, черное море, догу перинчек, йенс столтенберг, нато, евросоюз, моссад, в мире