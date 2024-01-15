https://ria.ru/20240115/moryaki-1921440341.html

Стали известны подробности исчезновения американских моряков у Сомали

Стали известны подробности исчезновения американских моряков у Сомали - РИА Новости, 15.01.2024

Стали известны подробности исчезновения американских моряков у Сомали

Два пропавших американских моряка оказались за бортом при досмотре небольшого судна у берегов Сомали – первый упал за борт из-за сильных волн, а второй бросился РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:34

2024-01-15T15:34

2024-01-15T15:34

в мире

сомали

сша

аденский залив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602856401_0:117:1126:750_1920x0_80_0_0_14fcf5a34366365e597092a0af1d97ae.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Два пропавших американских моряка оказались за бортом при досмотре небольшого судна у берегов Сомали – первый упал за борт из-за сильных волн, а второй бросился его спасать, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских военных чиновников. Ранее Центральное командование США сообщало, что двое военнослужащих военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали. "Один моряк упал за борт ночью в бушующее море у берегов Сомали, а второй бросился в воду за ним… оба исчезли во тьме", - указывает телеканал. Отмечается, что моряки пытались забраться в небольшое судно ночью. Они вели поиск незаконных грузов, включая оружие и наркотики, на судах в Аденском заливе. Согласно телеканалу, операции по поиску пропавших моряков продолжаются.

https://ria.ru/20240111/boeviki-1920829923.html

сомали

сша

аденский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сомали, сша, аденский залив