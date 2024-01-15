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Стали известны подробности исчезновения американских моряков у Сомали - РИА Новости, 15.01.2024
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15:34 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/moryaki-1921440341.html
Стали известны подробности исчезновения американских моряков у Сомали
Стали известны подробности исчезновения американских моряков у Сомали - РИА Новости, 15.01.2024
Стали известны подробности исчезновения американских моряков у Сомали
Два пропавших американских моряка оказались за бортом при досмотре небольшого судна у берегов Сомали – первый упал за борт из-за сильных волн, а второй бросился РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:34
2024-01-15T15:34
в мире
сомали
сша
аденский залив
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Два пропавших американских моряка оказались за бортом при досмотре небольшого судна у берегов Сомали – первый упал за борт из-за сильных волн, а второй бросился его спасать, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских военных чиновников. Ранее Центральное командование США сообщало, что двое военнослужащих военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали. "Один моряк упал за борт ночью в бушующее море у берегов Сомали, а второй бросился в воду за ним… оба исчезли во тьме", - указывает телеканал. Отмечается, что моряки пытались забраться в небольшое судно ночью. Они вели поиск незаконных грузов, включая оружие и наркотики, на судах в Аденском заливе. Согласно телеканалу, операции по поиску пропавших моряков продолжаются.
https://ria.ru/20240111/boeviki-1920829923.html
сомали
сша
аденский залив
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в мире, сомали, сша, аденский залив
В мире, Сомали, США, Аденский залив
Стали известны подробности исчезновения американских моряков у Сомали

Пропавшие американские моряки оказались за бортом при досмотре судна у Сомали

CC BY 2.0 / Oscar Cardenas / Ocean GloryСудно в океане
Судно в океане - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
CC BY 2.0 / Oscar Cardenas / Ocean Glory
Судно в океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Два пропавших американских моряка оказались за бортом при досмотре небольшого судна у берегов Сомали – первый упал за борт из-за сильных волн, а второй бросился его спасать, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских военных чиновников.
Ранее Центральное командование США сообщало, что двое военнослужащих военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали.
"Один моряк упал за борт ночью в бушующее море у берегов Сомали, а второй бросился в воду за ним… оба исчезли во тьме", - указывает телеканал.
Отмечается, что моряки пытались забраться в небольшое судно ночью. Они вели поиск незаконных грузов, включая оружие и наркотики, на судах в Аденском заливе.
Согласно телеканалу, операции по поиску пропавших моряков продолжаются.
Военные в Сомали - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Сомали боевики "Аш-Шабаб"* сожгли вертолет ООН, сообщили СМИ
11 января, 23:43
 
В миреСомалиСШААденский залив
 
 
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