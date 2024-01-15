https://ria.ru/20240115/medobsledovanie-1921484229.html

Явлинский поехал на медобследование в Германию

Явлинский поехал на медобследование в Германию - РИА Новости, 15.01.2024

Явлинский поехал на медобследование в Германию

Политик Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию, вернется в Москву в начале февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:19

2024-01-15T18:19

2024-01-15T18:26

яблоко

москва

григорий явлинский

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Политик Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию, вернется в Москву в начале февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Яблоко".Ранее СМИ сообщали, что основатель "Яблока" был замечен в аэропорту Шереметьево, садящимся на рейс в Стамбул."Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля Явлинский вернется в Москву", - рассказали в партии.

https://ria.ru/20231223/yabloko-1917656871.html

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2024

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яблоко, москва, григорий явлинский