https://ria.ru/20240115/medobsledovanie-1921484229.html
Явлинский поехал на медобследование в Германию
Явлинский поехал на медобследование в Германию - РИА Новости, 15.01.2024
Явлинский поехал на медобследование в Германию
Политик Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию, вернется в Москву в начале февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:19
2024-01-15T18:19
2024-01-15T18:26
яблоко
москва
григорий явлинский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Политик Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию, вернется в Москву в начале февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Яблоко".Ранее СМИ сообщали, что основатель "Яблока" был замечен в аэропорту Шереметьево, садящимся на рейс в Стамбул."Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля Явлинский вернется в Москву", - рассказали в партии.
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яблоко, москва, григорий явлинский
Яблоко, Москва, Григорий Явлинский
Явлинский поехал на медобследование в Германию
"Яблоко": Явлинский поехал на медобследование в Германию, вернется в феврале