https://ria.ru/20240115/maldivy-1921439163.html

Эксперты рассказали, как конфликт Мальдив и Индии повлияет на туристов

Эксперты рассказали, как конфликт Мальдив и Индии повлияет на туристов - РИА Новости, 15.01.2024

Эксперты рассказали, как конфликт Мальдив и Индии повлияет на туристов

Вспыхнувший в начале января скандал, в результате которого индийские туристы бойкотируют Мальдивы, массово отменяя брони в отелях, вряд ли приведет к... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:55

2024-01-15T15:55

2024-01-15T15:55

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Вспыхнувший в начале января скандал, в результате которого индийские туристы бойкотируют Мальдивы, массово отменяя брони в отелях, вряд ли приведет к дополнительному снижению цен для россиян, сообщает пресс-служба РСТ.По данным министерства туризма Мальдив, Россия – важнейший рынок для островов. Турпоток из России на архипелаг в 2023 году составил 219 тысяч человек, что на 3,6 процента больше, чем годом ранее. Туроператоры, считают, что рост больше. Например, в компании "Арт-тур" увеличение объемов на направлении оценивают в 10-15 процентов. По словам генерального директора Дмитрия Арутюнова, цифры кажутся не столь значительными, как в рекордном 2021 году, когда турпоток вырос почти в три раза по сравнению с 2020-м, но в нынешних условиях это хороший результат."Местные отели дают много спецпредложений, это нормальная конкуренция, так как за последние пять лет на островах появилось много новых объектов размещения", –пояснил он. Эксперт считает, что недавний политический спор между Индией и Мальдивами, хотя и привел к аннуляциям со стороны индийских туристов, на российский рынок повлияет мало."На Мальдивах мы конкурируем не с индийским рынком, а в большей степени сами с собой. Индийцы выбирают для отдыха относительно недорогие отели либо приезжают навестить своих родственников и друзей, работающих в местных гостиницах, поэтому россияне с ними практически не пересекаются. В ближайшей перспективе ожидаем конкуренции с китайским рынком, вот с ними мы пересечемся, так как китайцы выбирают люксовое размещение", – добавил Дмитрий Арутюнов.В компании Coral Travel рост продаж туров на Мальдивы в 2023 году также составил порядка десяти процентов. При этом средняя продолжительность поездок снижается, как и глубина продаж."В этом сезоне специальных предложений было и остается много, влияние конфликта с Индией будет понятно позднее. И отельеры хотят простимулировать спрос на всех рынках, не только на российском", – добавила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.Директор по маркетингу и продажам компании ClickVoyage Ирина Голубева считает, что турпоток на Мальдивы в 2023 году соответствовал уровню 2022 года. По ее оценке, росту препятствует довольно высокая стоимость туров в сравнении с конкурирующими направлениями. Существенного снижения цен в середине января эксперт не наблюдает.Индийских туристов призвали не посещать Мальдивы, а отдыхать на островах Лаккадивского архипелага, который входит в индийскую территорию Лакшадвип. Один из крупнейших в стране сервисов онлайн-бронирования туров EaseMyTrip остановил продажи направления после того, как несколько членов правительства Мальдивских островов разместили в соцсетях негативные комментарии после публикации индийским премьер-министром Нарендрой Моди своей фотографии в шезлонге на пляже одного из островов Лаккадивского архипелага.

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новости - туризм, туризм, туристы, мальдивы, индия, отдых на море