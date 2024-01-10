https://ria.ru/20240110/maldivy-1920484433.html

Мальдивы рассчитывают на россиян на фоне бойкота туристов из Индии

Мальдивы рассчитывают на россиян на фоне бойкота туристов из Индии - РИА Новости, 10.01.2024

Мальдивы рассчитывают на россиян на фоне бойкота туристов из Индии

На Мальдивах, которые могут лишиться значительной части туристов из Индии, очень рассчитывают на россиян, по итогам 2023 года турпоток из РФ составил 209,2... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:51

2024-01-10T16:51

2024-01-10T16:52

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. На Мальдивах, которые могут лишиться значительной части туристов из Индии, очень рассчитывают на россиян, по итогам 2023 года турпоток из РФ составил 209,2 тысячи человек, что на 3,6 процента больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Индийцы массово отказываются от отдыха на Мальдивах. Многие туристы последовали предложению бойкотировать направление после скандала, когда несколько высокопоставленных мальдивских чиновников в соцсетях негативно отреагировали на призыв премьер-министра Индии Нарендра Моди отдыхать на родине. Путешественники отменили уже более восьми тысяч броней и сдали 2,5 тысячи билетов, сообщает TourDom со ссылкой на издание Skift. Индийцы – на первом месте по турпотоку в страну. За ними идут россияне, на которые теперь возлагает основные надежды туррынок. "По итогам 2023 года на Мальдивах побывали 209 146 туристов из РФ. ... Российский турпоток на Мальдивские острова в 2023 году вырос на 3,6 процента по сравнению с годовым объемом прибытий в 2022 году. Но от исторического рекорда 2021 года (220,4 тысячи визитов) он еще отстает на 5,1 процент", – сообщили в АТОР со ссылкой на данные министерства туризма Мальдивских островов. Там уточнили, что всего в 2023 году в стране зафиксировали 1,9 миллиона визитов иностранных туристов. "Несмотря на то что в зимние месяцы и марте на острова действительно едет больше россиян, чем в теплое время года, лето уже не показывает такого разрыва с зимой, какой, например, очень выражен на Шри-Ланке. Можно выделить лишь два периода явного спада по крыльям сезона – май и сентябрь. Фактически на российском рынке теперь это круглогодичное направление", – добавили в ассоциации. Эксперты также проанализировали турпоток на Мальдивы из других стран и отметили, что самая яркая динамика у Китая. "Китай стремительными темпами отвоевывает свое "доковидное лидерство" на Мальдивах. Цифры прироста объяснимы поздним открытием выездного туризма в Китае из-за ковида. Среди европейских рынков виден большой рост у Италии, умеренный прирост - у Швейцарии", – рассказали в АТОР. "Интересно, что ключевой индийский рынок на Мальдивах сокращается в объемах. ... Заметно упало по итогам 2023 года также количество туристов из Великобритании и США. А вот Франция и Германия показывают стабильность турпотока – незначительный прирост в пределах 1-2 процента", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html

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новости - туризм, мальдивы, россия, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм