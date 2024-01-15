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Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее - РИА Новости, 15.01.2024
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10:28 15.01.2024 (обновлено: 13:11 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/lotereya-1921370038.html
Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее
Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее - РИА Новости, 15.01.2024
Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее
Участник из Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража "Русского лото", уже обратился за выигрышем, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:28
2024-01-15T13:11
общество
тюмень
москва
россия
столото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Участник из Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража "Русского лото", уже обратился за выигрышем, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". &quot;Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей&quot;, — рассказали в компании.Там добавили, что за "миллионными" выигрышами также уже обратились четверть участников. "В первые две недели 2024 года за своими выигрышами обратилось 22 из 87 победителей, выигравших по одному миллиону рублей, что составляет 25 процентов", — добавили в "Столото". Среди 22 лотерейных миллионеров "Новогоднего миллиарда — 2024", обратившихся за своим выигрышем, жители Москвы, Московской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Красноярского края, а также республик Карелия и Коми. &quot;Призываем всех участников новогоднего тиража &quot;Русского лото&quot; проверить свои билеты — возможно, именно вы стали новым лотерейным миллионером! Но напомним, что общий срок обращения победителей для получения выигрышей составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража&quot;, — сказала операционный директор по маркетингу &quot;Столото&quot; Варвара Басанович.Она напомнила, что после этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в российский бюджет.
https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html
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общество, тюмень, москва, россия, столото
Общество, Тюмень, Москва, Россия, Столото
Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее

"Столото": нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее

© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"Новогодний миллиард от "Русского лото"
Новогодний миллиард от Русского лото
© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"
Новогодний миллиард от "Русского лото". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Участник из Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража "Русского лото", уже обратился за выигрышем, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
«

"Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей", — рассказали в компании.

Там добавили, что за "миллионными" выигрышами также уже обратились четверть участников.
"В первые две недели 2024 года за своими выигрышами обратилось 22 из 87 победителей, выигравших по одному миллиону рублей, что составляет 25 процентов", — добавили в "Столото".
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Среди 22 лотерейных миллионеров "Новогоднего миллиарда — 2024", обратившихся за своим выигрышем, жители Москвы, Московской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Красноярского края, а также республик Карелия и Коми.
«

"Призываем всех участников новогоднего тиража "Русского лото" проверить свои билеты — возможно, именно вы стали новым лотерейным миллионером! Но напомним, что общий срок обращения победителей для получения выигрышей составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража", — сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Она напомнила, что после этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в российский бюджет.
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