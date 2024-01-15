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Суд оставил иск Крида к Мизулиной на миллион рублей без рассмотрения

Суд оставил иск Крида к Мизулиной на миллион рублей без рассмотрения - РИА Новости, 15.01.2024

Суд оставил иск Крида к Мизулиной на миллион рублей без рассмотрения

Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск российского рэп-исполнителя Егора Крида (настояще имя — Егор Булаткин) к главе Лиги безопасного интернета РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:28

2024-01-15T15:28

2024-01-15T15:28

шоубиз

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

егор крид

екатерина мизулина

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск российского рэп-исполнителя Егора Крида (настояще имя — Егор Булаткин) к главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной на один миллион рублей из-за дублирования дел в судопроизводстве, сообщается на сайте суда. "Оставлено без рассмотрения 15.01.2024. Основание решения суда: в производстве этого или другого суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям", — сказано на сайте. Рэпер подал иск в Замоскворецкий суд против Мизулиной 16 ноября 2023 года, суд его принял к производству. Сейчас выяснилось, что подобный иск Крид подал раньше, и дело рассматривается в Одинцовском суде Московской области.Поводом для иска стали слова Мизулиной, которая во время Международного форума безопасного интернета заявила, что Крид — "главный скамер страны (скам – термин, описывающий мошеннические действия в интернете, — Прим. ред.)".Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".

https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918382211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, москва, московская область (подмосковье), егор крид, екатерина мизулина, новости шоу-бизнеса, знаменитости, лига безопасного интернета