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Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной - РИА Новости, 27.11.2023
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Шоубиз
 
12:25 27.11.2023 (обновлено: 16:29 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/sud-1912080615.html
Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной
Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной - РИА Новости, 27.11.2023
Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной
Музыкант Егор Крид (он же Егор Булаткин) требует миллион рублей в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной, назвавшей его "главным... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:25
2023-11-27T16:29
москва
егор крид
лига безопасного интернета
происшествия
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Музыкант Егор Крид (он же Егор Булаткин) требует миллион рублей в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной, назвавшей его "главным скамером страны", сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что поводом для иска послужили слова Мизулиной, которая во время Международного форума безопасного интернета заявила, что Крид является "главным скамером страны". Беседа по иску пройдет 14 декабря. Скам – термин, описывающий мошеннические действия в интернете, обман, воровство средств, аккаунтов и другой цифровой собственности. Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".
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москва, егор крид, лига безопасного интернета, происшествия, новости шоу-бизнеса
Москва, Егор Крид, Лига безопасного интернета, Происшествия, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной

Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной за опороченную честь

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Музыкант Егор Крид (он же Егор Булаткин) требует миллион рублей в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной, назвавшей его "главным скамером страны", сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
«
"В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации", - рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что поводом для иска послужили слова Мизулиной, которая во время Международного форума безопасного интернета заявила, что Крид является "главным скамером страны".
Беседа по иску пройдет 14 декабря.
Скам – термин, описывающий мошеннические действия в интернете, обман, воровство средств, аккаунтов и другой цифровой собственности. Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".
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ШоубизМоскваЕгор КридЛига безопасного интернетаПроисшествияНовости шоу-бизнеса
 
 
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