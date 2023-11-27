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Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной
Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной - РИА Новости, 27.11.2023
Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной
Музыкант Егор Крид (он же Егор Булаткин) требует миллион рублей в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной, назвавшей его "главным... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:25
2023-11-27T12:25
2023-11-27T16:29
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Музыкант Егор Крид (он же Егор Булаткин) требует миллион рублей в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной, назвавшей его "главным скамером страны", сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что поводом для иска послужили слова Мизулиной, которая во время Международного форума безопасного интернета заявила, что Крид является "главным скамером страны". Беседа по иску пройдет 14 декабря. Скам – термин, описывающий мошеннические действия в интернете, обман, воровство средств, аккаунтов и другой цифровой собственности. Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".
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РИА Новости
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москва, егор крид, лига безопасного интернета, происшествия, новости шоу-бизнеса
Москва, Егор Крид, Лига безопасного интернета, Происшествия, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной
Крид через суд потребовал один миллион рублей от Мизулиной за опороченную честь
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Музыкант Егор Крид (он же Егор Булаткин) требует миллион рублей в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной, назвавшей его "главным скамером страны", сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
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"В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации", - рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что поводом для иска послужили слова Мизулиной, которая во время Международного форума безопасного интернета заявила, что Крид является "главным скамером страны".
Беседа по иску пройдет 14 декабря.
Скам – термин, описывающий мошеннические действия в интернете, обман, воровство средств, аккаунтов и другой цифровой собственности. Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".
Мизулина заявила, что против Шарлота возбудил три уголовных дела