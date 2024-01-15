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Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов
Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов - РИА Новости, 15.01.2024
Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов
Вторая смена осталась примерно в 15% школ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:27
2024-01-15T14:27
2024-01-15T16:18
сергей кравцов
владимир путин
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вторая смена осталась примерно в 15% школ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "На сегодняшний день порядка 15% - вторая смена", - сказал Кравцов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что третья смена полностью ликвидирована. По словам Кравцова, это стало возможным благодаря программе строительства новых школ.
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сергей кравцов, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Сергей Кравцов, Владимир Путин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов
Кравцов: вторая смена осталась примерно в 15% школ