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Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов - РИА Новости, 15.01.2024
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14:27 15.01.2024 (обновлено: 16:18 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/kravtsov-1921427487.html
Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов
Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов - РИА Новости, 15.01.2024
Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов
Вторая смена осталась примерно в 15% школ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:27
2024-01-15T16:18
сергей кравцов
владимир путин
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вторая смена осталась примерно в 15% школ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "На сегодняшний день порядка 15% - вторая смена", - сказал Кравцов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что третья смена полностью ликвидирована. По словам Кравцова, это стало возможным благодаря программе строительства новых школ.
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сергей кравцов, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Сергей Кравцов, Владимир Путин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов

Кравцов: вторая смена осталась примерно в 15% школ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вторая смена осталась примерно в 15% школ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"На сегодняшний день порядка 15% - вторая смена", - сказал Кравцов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он напомнил, что третья смена полностью ликвидирована.
По словам Кравцова, это стало возможным благодаря программе строительства новых школ.
Учитель в классе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В России введут новую программу повышения квалификации педагогов
14:23
 
Сергей КравцовВладимир ПутинРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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