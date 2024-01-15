https://ria.ru/20240115/kravtsov-1921427487.html

Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов

Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов - РИА Новости, 15.01.2024

Вторая смена осталась в 15 процентах школ, заявил Кравцов

Вторая смена осталась примерно в 15% школ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:27

2024-01-15T14:27

2024-01-15T16:18

сергей кравцов

владимир путин

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вторая смена осталась примерно в 15% школ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "На сегодняшний день порядка 15% - вторая смена", - сказал Кравцов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что третья смена полностью ликвидирована. По словам Кравцова, это стало возможным благодаря программе строительства новых школ.

https://ria.ru/20240115/kvalifikatsii-1921426930.html

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2024

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сергей кравцов, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование