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Кравцов назвал сроки интеграции новых регионов в систему образования - РИА Новости, 15.01.2024
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14:05 15.01.2024 (обновлено: 16:22 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/kravtsov-1921421947.html
Кравцов назвал сроки интеграции новых регионов в систему образования
Кравцов назвал сроки интеграции новых регионов в систему образования - РИА Новости, 15.01.2024
Кравцов назвал сроки интеграции новых регионов в систему образования
Максимальную интеграцию новых регионов России в образовательное пространство страны планируется осуществить в течение двух лет, заявил глава Минпросвещения... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:05
2024-01-15T16:22
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Максимальную интеграцию новых регионов России в образовательное пространство страны планируется осуществить в течение двух лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования", - сказал Кравцов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что есть план, график интеграции этих регионов, а одним из ключевых направлений является работа со старшеклассниками, а также с учителями и педагогами, развитие инфраструктуры.
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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов назвал сроки интеграции новых регионов в систему образования

Кравцов: интеграцию новых регионов планируется осуществить в течение двух лет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Максимальную интеграцию новых регионов России в образовательное пространство страны планируется осуществить в течение двух лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«
"Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования", - сказал Кравцов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что есть план, график интеграции этих регионов, а одним из ключевых направлений является работа со старшеклассниками, а также с учителями и педагогами, развитие инфраструктуры.
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ОбществоРоссияСергей КравцовВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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