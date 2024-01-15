https://ria.ru/20240115/kravtsov-1921421947.html

Кравцов назвал сроки интеграции новых регионов в систему образования

Кравцов назвал сроки интеграции новых регионов в систему образования - РИА Новости, 15.01.2024

Кравцов назвал сроки интеграции новых регионов в систему образования

Максимальную интеграцию новых регионов России в образовательное пространство страны планируется осуществить в течение двух лет, заявил глава Минпросвещения... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:05

2024-01-15T14:05

2024-01-15T16:22

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Максимальную интеграцию новых регионов России в образовательное пространство страны планируется осуществить в течение двух лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования", - сказал Кравцов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что есть план, график интеграции этих регионов, а одним из ключевых направлений является работа со старшеклассниками, а также с учителями и педагогами, развитие инфраструктуры.

https://ria.ru/20240112/poluchat-1921022496.html

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2024

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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование