https://ria.ru/20240115/konduktor-1921387729.html
В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая
В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая - РИА Новости, 15.01.2024
В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая
Кондуктора трамвая избили в Петербурге трое человек, не желавших платить за проезд, их разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:41
2024-01-15T11:41
2024-01-15T11:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Кондуктора трамвая избили в Петербурге трое человек, не желавших платить за проезд, их разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. В субботу в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 59-летняя женщина с ушибами. "Пострадавшая пояснила, что она работает кондуктором и у дома 83 по улице Дунайская около метро "Дунайская" у нее произошел конфликт с тремя пассажирами из-за неоплаты проезда, в ходе которого ей причинили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая
В Петербурге трое человек, не оплатившие проезд, избили кондуктора трамвая