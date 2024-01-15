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В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая - РИА Новости, 15.01.2024
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11:41 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/konduktor-1921387729.html
В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая
В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая - РИА Новости, 15.01.2024
В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая
Кондуктора трамвая избили в Петербурге трое человек, не желавших платить за проезд, их разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:41
2024-01-15T11:41
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Кондуктора трамвая избили в Петербурге трое человек, не желавших платить за проезд, их разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. В субботу в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 59-летняя женщина с ушибами. "Пострадавшая пояснила, что она работает кондуктором и у дома 83 по улице Дунайская около метро "Дунайская" у нее произошел конфликт с тремя пассажирами из-за неоплаты проезда, в ходе которого ей причинили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая

В Петербурге трое человек, не оплатившие проезд, избили кондуктора трамвая

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Кондуктора трамвая избили в Петербурге трое человек, не желавших платить за проезд, их разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
В субботу в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 59-летняя женщина с ушибами.
"Пострадавшая пояснила, что она работает кондуктором и у дома 83 по улице Дунайская около метро "Дунайская" у нее произошел конфликт с тремя пассажирами из-за неоплаты проезда, в ходе которого ей причинили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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