https://ria.ru/20240115/konduktor-1921387729.html

В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая

В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая - РИА Новости, 15.01.2024

В Петербурге трое человек избили кондуктора трамвая

Кондуктора трамвая избили в Петербурге трое человек, не желавших платить за проезд, их разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:41

2024-01-15T11:41

2024-01-15T11:41

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Кондуктора трамвая избили в Петербурге трое человек, не желавших платить за проезд, их разыскивает полиция, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. В субботу в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 59-летняя женщина с ушибами. "Пострадавшая пояснила, что она работает кондуктором и у дома 83 по улице Дунайская около метро "Дунайская" у нее произошел конфликт с тремя пассажирами из-за неоплаты проезда, в ходе которого ей причинили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия