Wildberries выплатила первые компенсации пострадавшим от пожара продавцам

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Половина продавцов, владевших товарами, которые были на складе Wildberries в Шушарах, где произошёл пожар, получили первые компенсации, сообщает компания. Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, пожар охватил 70 тысяч "квадратов", открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. "Сегодня Wildberries выплатила первые компенсации продавцам. … Половина продавцов, владельцев товаров на складе в Шушарах, получили первые компенсации", - говорится в сообщении. Отмечается, что размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов - комиссии маркетплейса и стоимости логистики. В компании также подчеркнули, что планируют делать выплаты продавцам поэтапно. "Сегодняшнее возмещение — первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться. … Компании еще предстоит выяснить, где были товары каждого селлера в день пожара: часть заказов уже ехала в пункты выдачи, некоторые товары еще не успели принять на складе", - добавляется в сообщении. Ранее в понедельник компания объявила о том, что у неё был заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Половина продавцов, владевших товарами, которые были на складе Wildberries в Шушарах, где произошёл пожар, получили первые компенсации, сообщает компания.
Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, пожар охватил 70 тысяч "квадратов", открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
В Wildberries ответили на сообщение о неработающей сигнализации на складе
12:45
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"Сегодня Wildberries выплатила первые компенсации продавцам. … Половина продавцов, владельцев товаров на складе в Шушарах, получили первые компенсации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов - комиссии маркетплейса и стоимости логистики.
В компании также подчеркнули, что планируют делать выплаты продавцам поэтапно. "Сегодняшнее возмещение — первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться. … Компании еще предстоит выяснить, где были товары каждого селлера в день пожара: часть заказов уже ехала в пункты выдачи, некоторые товары еще не успели принять на складе", - добавляется в сообщении.
Ранее в понедельник компания объявила о том, что у неё был заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки.
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