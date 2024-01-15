https://ria.ru/20240115/kompensatsii-1921492571.html

Wildberries выплатила первые компенсации пострадавшим от пожара продавцам

Wildberries выплатила первые компенсации пострадавшим от пожара продавцам - РИА Новости, 15.01.2024

Wildberries выплатила первые компенсации пострадавшим от пожара продавцам

Половина продавцов, владевших товарами, которые были на складе Wildberries в Шушарах, где произошёл пожар, получили первые компенсации, сообщает компания. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:16

2024-01-15T19:16

2024-01-15T19:16

wildberries

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Половина продавцов, владевших товарами, которые были на складе Wildberries в Шушарах, где произошёл пожар, получили первые компенсации, сообщает компания. Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, пожар охватил 70 тысяч "квадратов", открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. "Сегодня Wildberries выплатила первые компенсации продавцам. … Половина продавцов, владельцев товаров на складе в Шушарах, получили первые компенсации", - говорится в сообщении. Отмечается, что размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов - комиссии маркетплейса и стоимости логистики. В компании также подчеркнули, что планируют делать выплаты продавцам поэтапно. "Сегодняшнее возмещение — первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться. … Компании еще предстоит выяснить, где были товары каждого селлера в день пожара: часть заказов уже ехала в пункты выдачи, некоторые товары еще не успели принять на складе", - добавляется в сообщении. Ранее в понедельник компания объявила о том, что у неё был заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

wildberries, происшествия, ленинградская область, санкт-петербург