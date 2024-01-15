https://ria.ru/20240115/kholop_2-1921339136.html

Фильм "Холоп 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Холоп 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 15.01.2024

Фильм "Холоп 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Российский фильм "Холоп 2" Клима Шипенко возглавил кинопрокат со сборами в 372,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:50

2024-01-15T01:50

2024-01-15T01:50

культура

россия

клим шипенко

снг

сергей бурунов

ирина горбачева

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский фильм "Холоп 2" Клима Шипенко возглавил кинопрокат со сборами в 372,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку занял фильм "Бременские музыканты", картина собрала 312,7 миллиона рублей. В фильме приняли участие Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие. Следующим в рейтинге идет российский мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" со сборами в 94,3 миллиона рублей. На четвертой строчке - американский триллер "Пчеловод" режиссёра Дэвида Эйера. Картине удалось собрать 44,5 миллиона рублей. Замыкает список японский мультфильм "Мальчик и птица". Картина собрала 21,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240112/film-1920957662.html

https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, клим шипенко, снг, сергей бурунов, ирина горбачева