https://ria.ru/20240115/kholop_2-1921339136.html
Фильм "Холоп 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Холоп 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 15.01.2024
Фильм "Холоп 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Российский фильм "Холоп 2" Клима Шипенко возглавил кинопрокат со сборами в 372,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T01:50
2024-01-15T01:50
2024-01-15T01:50
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клим шипенко
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский фильм "Холоп 2" Клима Шипенко возглавил кинопрокат со сборами в 372,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку занял фильм "Бременские музыканты", картина собрала 312,7 миллиона рублей. В фильме приняли участие Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие. Следующим в рейтинге идет российский мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" со сборами в 94,3 миллиона рублей. На четвертой строчке - американский триллер "Пчеловод" режиссёра Дэвида Эйера. Картине удалось собрать 44,5 миллиона рублей. Замыкает список японский мультфильм "Мальчик и птица". Картина собрала 21,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240112/film-1920957662.html
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россия, клим шипенко, снг, сергей бурунов, ирина горбачева
Культура, Россия, Клим Шипенко, СНГ, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева
Фильм "Холоп 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
"Холоп 2" возглавил прокат в России и СНГ, собрав 372,5 миллиона рублей