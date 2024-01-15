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Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова
Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова - РИА Новости, 15.01.2024
Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова
Главком ВСУ Валерий Залужный и другие представители Министерства обороны Украины собрались под Харьковом из-за опасений, что россияне возьмут под контроль... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:28
2024-01-15T19:28
2024-01-15T19:28
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный и другие представители Министерства обороны Украины собрались под Харьковом из-за опасений, что россияне возьмут под контроль регион. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать", — заявил эксперт.Он напомнил, что в этом регионе несколько дней назад прошла большая встреча военного командования ВСУ. На ней присутствовал главком Валерий Залужный, а также командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров."Они, похоже, находятся в очень плохих отношениях, но они были вынуждены встретиться", — сказал Меркурис.По его словам, ситуация в Харьковской области складывается очень плохо для ВСУ, и украинские генералы пока не знают, какие меры принять, чтобы исправить положение.После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921442803.html
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политика, харьков, россия, харьковская область, валерий залужный, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Политика, Харьков, Россия, Харьковская область, Валерий Залужный, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова
Эксперт Меркурис: Залужный срочно поехал под Харьков из-за катастрофы на фронте