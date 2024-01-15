https://ria.ru/20240115/kharkov-1921493834.html

Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова

Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова - РИА Новости, 15.01.2024

Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова

Главком ВСУ Валерий Залужный и другие представители Министерства обороны Украины собрались под Харьковом из-за опасений, что россияне возьмут под контроль... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:28

2024-01-15T19:28

2024-01-15T19:28

политика

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россия

харьковская область

валерий залужный

александр сырский

рустем умеров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный и другие представители Министерства обороны Украины собрались под Харьковом из-за опасений, что россияне возьмут под контроль регион. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать", — заявил эксперт.Он напомнил, что в этом регионе несколько дней назад прошла большая встреча военного командования ВСУ. На ней присутствовал главком Валерий Залужный, а также командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров."Они, похоже, находятся в очень плохих отношениях, но они были вынуждены встретиться", — сказал Меркурис.По его словам, ситуация в Харьковской области складывается очень плохо для ВСУ, и украинские генералы пока не знают, какие меры принять, чтобы исправить положение.После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921442803.html

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921454368.html

харьков

россия

харьковская область

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политика, харьков, россия, харьковская область, валерий залужный, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, министерство обороны украины