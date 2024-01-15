https://ria.ru/20240115/kharitonov-1921430603.html

Харитонов предложил разработать программу развития АПК для Дальнего Востока

Харитонов предложил разработать программу развития АПК для Дальнего Востока - РИА Новости, 15.01.2024

Харитонов предложил разработать программу развития АПК для Дальнего Востока

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ и депутат Госдумы Николай Харитонов в Хабаровске посетил фермерское хозяйство "Краснореченское", отметив, что необходимо РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:50

2024-01-15T14:50

2024-01-15T14:50

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ и депутат Госдумы Николай Харитонов в Хабаровске посетил фермерское хозяйство "Краснореченское", отметив, что необходимо создание специальной программы развития агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке, работа в этом направлении уже идет. "В Хабаровске посетил фермерское хозяйство "Краснореченское"… Наша фракция, и я как кандидат в президенты, категорически против завышенных торговых надбавок! Твёрдо считаю, что необходимо создание специальной программы развития агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке! Это и рабочие места, и разнообразие труда, и налогооблагаемая база, и экологически чистый продукт… К разработке программы мы уже приступили! Будем работать до результата", - написал он в своем Telegram-канале. Харитонов отметил, что при существующих тарифах на энергию и особенностях климата производство "сельхозпродукции в Хабаровском крае дается непросто, и большой выгоды от реализации продукции нет". Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".

https://ria.ru/20240114/putin-1921254593.html

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политика, россия, дальний восток, николай харитонов, госдума рф, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, кпрф