https://ria.ru/20240115/kadry-1921419798.html

Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в образовании

Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в образовании - РИА Новости, 15.01.2024

Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в образовании

Число учителей русского языка, логопедов, дефектологов чуть увеличилось в РФ, кадровые проблемы будут решены, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:01

2024-01-15T14:01

2024-01-15T14:17

россия

образование - общество

сергей кравцов

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число учителей русского языка, логопедов, дефектологов чуть увеличилось в РФ, кадровые проблемы будут решены, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом. В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году – второе", - сказал Кравцов.Также министр выразил уверенность в том, что кадровые проблемы для российских школ будут решены. Сегодня в них уже работают более 50 тысяч студентов."Мы уверены, что эти проблемы будут решены, тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в школах. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы, это очень радует", - добавил Кравцов.

https://ria.ru/20240110/putin-1920488215.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, образование - общество, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование