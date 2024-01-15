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Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в образовании - РИА Новости, 15.01.2024
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14:01 15.01.2024 (обновлено: 14:17 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/kadry-1921419798.html
Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в образовании
Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в образовании - РИА Новости, 15.01.2024
Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в образовании
Число учителей русского языка, логопедов, дефектологов чуть увеличилось в РФ, кадровые проблемы будут решены, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:01
2024-01-15T14:17
россия
образование - общество
сергей кравцов
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число учителей русского языка, логопедов, дефектологов чуть увеличилось в РФ, кадровые проблемы будут решены, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом. В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году – второе", - сказал Кравцов.Также министр выразил уверенность в том, что кадровые проблемы для российских школ будут решены. Сегодня в них уже работают более 50 тысяч студентов."Мы уверены, что эти проблемы будут решены, тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в школах. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы, это очень радует", - добавил Кравцов.
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россия, образование - общество, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Образование - Общество, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в образовании

Кравцов: в России выросло число учителей русского языка, логопедов, дефектологов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число учителей русского языка, логопедов, дефектологов чуть увеличилось в РФ, кадровые проблемы будут решены, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом. В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году – второе", - сказал Кравцов.
Также министр выразил уверенность в том, что кадровые проблемы для российских школ будут решены. Сегодня в них уже работают более 50 тысяч студентов.
"Мы уверены, что эти проблемы будут решены, тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в школах. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы, это очень радует", - добавил Кравцов.
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