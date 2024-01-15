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Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор - РИА Новости, 15.01.2024
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14:07 15.01.2024 (обновлено: 15:07 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/iran-1921422508.html
Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор
Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор - РИА Новости, 15.01.2024
Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор
Москва и Тегеран подпишут большой межгосударственный договор, сообщило Минобороны после телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:07
2024-01-15T15:07
россия
иран
безопасность
москва
сергей шойгу
владимир путин
шос
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва и Тегеран подпишут большой межгосударственный договор, сообщило Минобороны после телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани."Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", — говорится в публикации.Шойгу отметил, что Москва и Тегеран наращивают совместные усилия для создания равноправного многополярного мира.Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.Состоявшийся телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений Москвы и Тегерана, добавили в Минобороны.О работе над новым большим договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде.
https://ria.ru/20231225/putin-1918035392.html
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россия, иран, безопасность, москва, сергей шойгу, владимир путин, шос
Россия, Иран, Безопасность, Москва, Сергей Шойгу, Владимир Путин, ШОС
Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор

Минобороны: готовится к подписанию крупный межгосударственный договор с Ираном

© Фото : Iranian ArmyИранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Iranian Army
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва и Тегеран подпишут большой межгосударственный договор, сообщило Минобороны после телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
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"Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", — говорится в публикации.
Шойгу отметил, что Москва и Тегеран наращивают совместные усилия для создания равноправного многополярного мира.
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.
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Состоявшийся телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений Москвы и Тегерана, добавили в Минобороны.
О работе над новым большим договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде.
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