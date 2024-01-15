https://ria.ru/20240115/iran-1921422508.html

Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор

Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор - РИА Новости, 15.01.2024

Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор

Москва и Тегеран подпишут большой межгосударственный договор, сообщило Минобороны после телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:07

2024-01-15T14:07

2024-01-15T15:07

россия

иран

безопасность

москва

сергей шойгу

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва и Тегеран подпишут большой межгосударственный договор, сообщило Минобороны после телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани."Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", — говорится в публикации.Шойгу отметил, что Москва и Тегеран наращивают совместные усилия для создания равноправного многополярного мира.Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.Состоявшийся телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений Москвы и Тегерана, добавили в Минобороны.О работе над новым большим договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде.

https://ria.ru/20231225/putin-1918035392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иран, безопасность, москва, сергей шойгу, владимир путин, шос