Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор
Минобороны: готовится к подписанию крупный межгосударственный договор с Ираном
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый". Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва и Тегеран подпишут большой межгосударственный договор, сообщило Минобороны после телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
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"Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", — говорится в публикации.
Шойгу отметил, что Москва и Тегеран наращивают совместные усилия для создания равноправного многополярного мира.
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.
Состоявшийся телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений Москвы и Тегерана, добавили в Минобороны.
О работе над новым большим договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде.