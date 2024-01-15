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Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих
Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих - РИА Новости, 15.01.2024
Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих
В понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве открылся форум "Малая родина — сила России", на котором обсудили значимость муниципальной власти. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:36
2024-01-15T14:36
2024-01-15T19:49
выставка-форум "россия"
россия
сергей кириенко
выставка-форум "россия"
москва
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве открылся форум "Малая родина — сила России", на котором обсудили значимость муниципальной власти.Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главный измеритель результата работы госслужащего — это оценка людей."На самом деле главным измерителем результатов работы является оценка людей и ничто другое. На мой взгляд, одним из ключевых показателей, который показывает, насколько эффективно работает тот или иной орган государственной или муниципальной власти, является мнение людей", — отметил он.Кириенко подчеркнул, что если помнить, что ты работаешь для людей, которые тебя избрали — "все остальное становится на свои места".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кириенко, выставка-форум "россия", москва
Выставка-форум "Россия", Россия, Сергей Кириенко, Выставка-форум "Россия", Москва
Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих
Участники форума на выставке "Россия" обсудили важность муниципальной власти
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве открылся форум "Малая родина — сила России", на котором обсудили значимость муниципальной власти.
Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главный измеритель результата работы госслужащего — это оценка людей.
«
"На самом деле главным измерителем результатов работы является оценка людей и ничто другое. На мой взгляд, одним из ключевых показателей, который показывает, насколько эффективно работает тот или иной орган государственной или муниципальной власти, является мнение людей", — отметил он.
Кириенко подчеркнул, что если помнить, что ты работаешь для людей, которые тебя избрали — "все остальное становится на свои места".
На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны