https://ria.ru/20240115/gossluzhaschie-1921428077.html

Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих

Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих - РИА Новости, 15.01.2024

Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих

В понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве открылся форум "Малая родина — сила России", на котором обсудили значимость муниципальной власти. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:36

2024-01-15T14:36

2024-01-15T19:49

выставка-форум "россия"

россия

сергей кириенко

выставка-форум "россия"

москва

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В понедельник на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве открылся форум "Малая родина — сила России", на котором обсудили значимость муниципальной власти.Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главный измеритель результата работы госслужащего — это оценка людей."На самом деле главным измерителем результатов работы является оценка людей и ничто другое. На мой взгляд, одним из ключевых показателей, который показывает, насколько эффективно работает тот или иной орган государственной или муниципальной власти, является мнение людей", — отметил он.Кириенко подчеркнул, что если помнить, что ты работаешь для людей, которые тебя избрали — "все остальное становится на свои места".

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей кириенко, выставка-форум "россия", москва