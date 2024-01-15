Рейтинг@Mail.ru
Казахский бизнесмен купил 26,19 процента Globaltrans - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 15.01.2024 (обновлено: 11:16 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/globaltrans-1921381570.html
Казахский бизнесмен купил 26,19 процента Globaltrans
Казахский бизнесмен купил 26,19 процента Globaltrans - РИА Новости, 15.01.2024
Казахский бизнесмен купил 26,19 процента Globaltrans
Структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова купила 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров - Никиты Мишина,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:09
2024-01-15T11:16
экономика
казахстан
сергей мальцев
андрей филатов
globaltrans
кайрат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152543/90/1525439002_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_b4c071a9cb0c76159c78f7244e7c0804.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова купила 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, а также заключила соглашение о приобретении акций компании у других акционеров и увеличит пакет до 31,62%, сообщил Globaltrans. "Globaltrans Investment PLC объявляет, что инвестиционная компания AQNIET CAPITAL LLP (AQNIET), зарегистрированная и ведущая бизнес в Казахстане, уведомила компанию о завершении приобретения в полном объеме долей трех основных акционеров Компании и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании", - говорится в сообщении. AQNIET приобрела 100% Onyx Investments Ltd (бенефициар - Никита Мишин), 100% Mapple Valley Investments Ltd (бенефициар - Константин Николаев) и 100% Goldriver Resources Ltd (бенефициар - Сергей Мальцев). Сергей Мальцев, в настоящее время занимающий должность главы совета директоров компании, добавляется в сообщении, отметил, что после продажи своей доли намерен остаться в Globaltrans и номинироваться в состав совета директоров после завершения редомициляции в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market. Бенефициарным владельцем AQNIET является Кайрат Итемгенов, бизнесмен и предприниматель, который за последние 25 лет развил ряд крупных бизнесов в различных секторах экономики в Казахстане. Его ключевые бизнесы включают одну из крупнейших аптечных сетей в Казахстане - Europharma, несколько активов в гостиничной сфере, логистическую компанию Satti Logistics, управляющую парком собственных грузовиков и фургонов, а также KBI Energy - крупную специализированную проектно-монтажную организацию в энергетической сфере. "AQNIET также уведомила компанию, что заключила обязывающие соглашения о приобретении в полном объеме доли другого ключевого акционера Компании - 100% Litten Investments Ltd (бенефициар Александр Елисеев) и доли несвязанного акционера", - пишет Globaltrans. "До момента закрытия "Сделок в процессе", которое ожидается не позднее второго полугодия 2024 года, AQNIET будет владеть экономическими правами в отношении акций и ГДР, участвующих в "Сделках в процессе", и нотариально заверенной доверенностью в отношении 4,45% голосующих акций Компании, связанных с данными акциями и ГДР. В итоге до момента закрытия "Сделок в процессе" AQNIET является владельцем 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании и контролирует 30,65% голосующих акций компании. "По итогам закрытия "Сделок в процессе" AQNIET будет в сумме владеть 31,62% выпущенного акционерного капитала и соответствующих голосующих акций компании", - уточняется в сообщении. "Как успешный бизнесмен Кайрат Итемгенов полностью понимает и разделяет предпринимательский дух, который стал основой нашего бизнеса и позволил создать одного из лидеров отрасли. Мы рады, что г-н Итемгенов присоединился к акционерной структуре Компании и уверены, что продолжающаяся поддержка со стороны наших акционеров позволит нам успешно реализовывать нашу стратегию и продолжать создавать ценность для всех заинтересованных сторон", - цитирует компания гендиректора Globaltrans Валерия Шпакова. "Данная инвестиция представляет для меня уникальную возможность диверсифицироваться в привлекательную отрасль и стать крупным акционером в компании с устойчивой бизнес-моделью, отличными перспективами и значимой позицией на рынке, а также с высоким уровнем корпоративного управления. Я рад, что Сергей Мальцев согласился и дальше содействовать успеху Globaltrans и будет переизбираться в Совет директоров, и я намерен его в этом поддержать. Я также полностью поддерживаю стратегию Компании, включая идущий процесс редомициляции, и безоговорочно уверен в профессионализме менеджерской команды. Я верю, что в дальнейшем этот бизнес будет еще более эффективным и успешным", - приводятся в сообщении слова Итемгенова. Текущая акционерная структура компании: 56,2% - free-float, 26,2% - AQNIET CAPITAL, 11,5% - Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans), 5,1% - Litten Investments Ltd (бенефициар - Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans), 0,9% - Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев, сооснователи Globaltrans), 0,1% - под контролем директоров и менеджмента.
https://ria.ru/20240112/rzhd-1921004880.html
https://ria.ru/20231225/vsm-1917904320.html
https://ria.ru/20231215/putin-1916051342.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152543/90/1525439002_123:0:907:588_1920x0_80_0_0_afe040a3db3a155f014abebae5278204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, сергей мальцев, андрей филатов, globaltrans, кайрат
Экономика, Казахстан, Сергей Мальцев, Андрей Филатов, Globaltrans, Кайрат
Казахский бизнесмен купил 26,19 процента Globaltrans

Казахский бизнесмен Итемгенов купил 26,19 процента акций Globaltrans

© РИА Новости / Вячеслав Реутов | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный мост
Железнодорожный мост - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в медиабанк
Железнодорожный мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова купила 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, а также заключила соглашение о приобретении акций компании у других акционеров и увеличит пакет до 31,62%, сообщил Globaltrans.
"Globaltrans Investment PLC объявляет, что инвестиционная компания AQNIET CAPITAL LLP (AQNIET), зарегистрированная и ведущая бизнес в Казахстане, уведомила компанию о завершении приобретения в полном объеме долей трех основных акционеров Компании и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании", - говорится в сообщении.
AQNIET приобрела 100% Onyx Investments Ltd (бенефициар - Никита Мишин), 100% Mapple Valley Investments Ltd (бенефициар - Константин Николаев) и 100% Goldriver Resources Ltd (бенефициар - Сергей Мальцев). Сергей Мальцев, в настоящее время занимающий должность главы совета директоров компании, добавляется в сообщении, отметил, что после продажи своей доли намерен остаться в Globaltrans и номинироваться в состав совета директоров после завершения редомициляции в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market.
Бенефициарным владельцем AQNIET является Кайрат Итемгенов, бизнесмен и предприниматель, который за последние 25 лет развил ряд крупных бизнесов в различных секторах экономики в Казахстане. Его ключевые бизнесы включают одну из крупнейших аптечных сетей в Казахстане - Europharma, несколько активов в гостиничной сфере, логистическую компанию Satti Logistics, управляющую парком собственных грузовиков и фургонов, а также KBI Energy - крупную специализированную проектно-монтажную организацию в энергетической сфере.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона
12 января, 17:10
"AQNIET также уведомила компанию, что заключила обязывающие соглашения о приобретении в полном объеме доли другого ключевого акционера Компании - 100% Litten Investments Ltd (бенефициар Александр Елисеев) и доли несвязанного акционера", - пишет Globaltrans.
"До момента закрытия "Сделок в процессе", которое ожидается не позднее второго полугодия 2024 года, AQNIET будет владеть экономическими правами в отношении акций и ГДР, участвующих в "Сделках в процессе", и нотариально заверенной доверенностью в отношении 4,45% голосующих акций Компании, связанных с данными акциями и ГДР. В итоге до момента закрытия "Сделок в процессе" AQNIET является владельцем 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании и контролирует 30,65% голосующих акций компании.
"По итогам закрытия "Сделок в процессе" AQNIET будет в сумме владеть 31,62% выпущенного акционерного капитала и соответствующих голосующих акций компании", - уточняется в сообщении.
"Как успешный бизнесмен Кайрат Итемгенов полностью понимает и разделяет предпринимательский дух, который стал основой нашего бизнеса и позволил создать одного из лидеров отрасли. Мы рады, что г-н Итемгенов присоединился к акционерной структуре Компании и уверены, что продолжающаяся поддержка со стороны наших акционеров позволит нам успешно реализовывать нашу стратегию и продолжать создавать ценность для всех заинтересованных сторон", - цитирует компания гендиректора Globaltrans Валерия Шпакова.
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Итоги года: всем по высокоскоростной железной дороге
25 декабря 2023, 12:16
"Данная инвестиция представляет для меня уникальную возможность диверсифицироваться в привлекательную отрасль и стать крупным акционером в компании с устойчивой бизнес-моделью, отличными перспективами и значимой позицией на рынке, а также с высоким уровнем корпоративного управления. Я рад, что Сергей Мальцев согласился и дальше содействовать успеху Globaltrans и будет переизбираться в Совет директоров, и я намерен его в этом поддержать. Я также полностью поддерживаю стратегию Компании, включая идущий процесс редомициляции, и безоговорочно уверен в профессионализме менеджерской команды. Я верю, что в дальнейшем этот бизнес будет еще более эффективным и успешным", - приводятся в сообщении слова Итемгенова.
Текущая акционерная структура компании: 56,2% - free-float, 26,2% - AQNIET CAPITAL, 11,5% - Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans), 5,1% - Litten Investments Ltd (бенефициар - Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans), 0,9% - Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев, сооснователи Globaltrans), 0,1% - под контролем директоров и менеджмента.
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Железнодорожном съезде в Москве. 15 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Путин спрогнозировал охват квантовых сетей железных дорог к концу 2024 году
15 декабря 2023, 15:36
 
ЭкономикаКазахстанСергей МальцевАндрей ФилатовGlobaltransКайрат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала