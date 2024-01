https://ria.ru/20240115/globaltrans-1921381570.html

Казахский бизнесмен купил 26,19 процента Globaltrans

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова купила 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, а также заключила соглашение о приобретении акций компании у других акционеров и увеличит пакет до 31,62%, сообщил Globaltrans. "Globaltrans Investment PLC объявляет, что инвестиционная компания AQNIET CAPITAL LLP (AQNIET), зарегистрированная и ведущая бизнес в Казахстане, уведомила компанию о завершении приобретения в полном объеме долей трех основных акционеров Компании и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании", - говорится в сообщении. AQNIET приобрела 100% Onyx Investments Ltd (бенефициар - Никита Мишин), 100% Mapple Valley Investments Ltd (бенефициар - Константин Николаев) и 100% Goldriver Resources Ltd (бенефициар - Сергей Мальцев). Сергей Мальцев, в настоящее время занимающий должность главы совета директоров компании, добавляется в сообщении, отметил, что после продажи своей доли намерен остаться в Globaltrans и номинироваться в состав совета директоров после завершения редомициляции в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market. Бенефициарным владельцем AQNIET является Кайрат Итемгенов, бизнесмен и предприниматель, который за последние 25 лет развил ряд крупных бизнесов в различных секторах экономики в Казахстане. Его ключевые бизнесы включают одну из крупнейших аптечных сетей в Казахстане - Europharma, несколько активов в гостиничной сфере, логистическую компанию Satti Logistics, управляющую парком собственных грузовиков и фургонов, а также KBI Energy - крупную специализированную проектно-монтажную организацию в энергетической сфере. "AQNIET также уведомила компанию, что заключила обязывающие соглашения о приобретении в полном объеме доли другого ключевого акционера Компании - 100% Litten Investments Ltd (бенефициар Александр Елисеев) и доли несвязанного акционера", - пишет Globaltrans. "До момента закрытия "Сделок в процессе", которое ожидается не позднее второго полугодия 2024 года, AQNIET будет владеть экономическими правами в отношении акций и ГДР, участвующих в "Сделках в процессе", и нотариально заверенной доверенностью в отношении 4,45% голосующих акций Компании, связанных с данными акциями и ГДР. В итоге до момента закрытия "Сделок в процессе" AQNIET является владельцем 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании и контролирует 30,65% голосующих акций компании. "По итогам закрытия "Сделок в процессе" AQNIET будет в сумме владеть 31,62% выпущенного акционерного капитала и соответствующих голосующих акций компании", - уточняется в сообщении. "Как успешный бизнесмен Кайрат Итемгенов полностью понимает и разделяет предпринимательский дух, который стал основой нашего бизнеса и позволил создать одного из лидеров отрасли. Мы рады, что г-н Итемгенов присоединился к акционерной структуре Компании и уверены, что продолжающаяся поддержка со стороны наших акционеров позволит нам успешно реализовывать нашу стратегию и продолжать создавать ценность для всех заинтересованных сторон", - цитирует компания гендиректора Globaltrans Валерия Шпакова. "Данная инвестиция представляет для меня уникальную возможность диверсифицироваться в привлекательную отрасль и стать крупным акционером в компании с устойчивой бизнес-моделью, отличными перспективами и значимой позицией на рынке, а также с высоким уровнем корпоративного управления. Я рад, что Сергей Мальцев согласился и дальше содействовать успеху Globaltrans и будет переизбираться в Совет директоров, и я намерен его в этом поддержать. Я также полностью поддерживаю стратегию Компании, включая идущий процесс редомициляции, и безоговорочно уверен в профессионализме менеджерской команды. Я верю, что в дальнейшем этот бизнес будет еще более эффективным и успешным", - приводятся в сообщении слова Итемгенова. Текущая акционерная структура компании: 56,2% - free-float, 26,2% - AQNIET CAPITAL, 11,5% - Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans), 5,1% - Litten Investments Ltd (бенефициар - Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans), 0,9% - Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев, сооснователи Globaltrans), 0,1% - под контролем директоров и менеджмента.

