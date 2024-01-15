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"Герофарм" поставил на рынок отечественный аналог "Оземпика" - РИА Новости, 15.01.2024
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16:24 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/gerofarm-1921451902.html
"Герофарм" поставил на рынок отечественный аналог "Оземпика"
"Герофарм" поставил на рынок отечественный аналог "Оземпика" - РИА Новости, 15.01.2024
"Герофарм" поставил на рынок отечественный аналог "Оземпика"
Фармкомпания "Герофарм" поставила на рынок порядка 250 тысяч упаковок отечественного аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик", его... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:24
2024-01-15T16:24
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
промомед
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Фармкомпания "Герофарм" поставила на рынок порядка 250 тысяч упаковок отечественного аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик", его уже можно заказать в большинстве регионов страны, сообщили РИА Новости в компании. "Порядка 250 000 упаковок препарата "Семавик" были введены в гражданский оборот в конце декабря 2023 года. Сегодня лекарство уже доступно в СЗФО, ЮФО, ЦФО и ПФО и транспортируется в другие регионы, доставка запланирована на ближайшее время. При этом заказать препарат можно уже сейчас в большинстве регионов страны", - заявили в компании. В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя. Тогда генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов сообщал агентству, что выдача принудительной лицензии позволит компании в законном порядке обеспечивать пациентов востребованным препаратом, а также о готовности выпустить до 300 тысяч упаковок до конца 2023 года. В свою очередь в "Промомед" отмечали, что уже было отгружено более 120 тысяч упаковок препарата "Квинсента". Росздравнадзор в конце марта сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года, отмечало ведомство. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), промомед
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Промомед
"Герофарм" поставил на рынок отечественный аналог "Оземпика"

"Герофарм" поставил на рынок 250 тысяч упаковок препарата "Семавик" от диабета

© Depositphotos.com / VadimVaseninДевушка измеряет уровень сахара в крови
Девушка измеряет уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Девушка измеряет уровень сахара в крови. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Фармкомпания "Герофарм" поставила на рынок порядка 250 тысяч упаковок отечественного аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик", его уже можно заказать в большинстве регионов страны, сообщили РИА Новости в компании.
"Порядка 250 000 упаковок препарата "Семавик" были введены в гражданский оборот в конце декабря 2023 года. Сегодня лекарство уже доступно в СЗФО, ЮФО, ЦФО и ПФО и транспортируется в другие регионы, доставка запланирована на ближайшее время. При этом заказать препарат можно уже сейчас в большинстве регионов страны", - заявили в компании.
В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя. Тогда генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов сообщал агентству, что выдача принудительной лицензии позволит компании в законном порядке обеспечивать пациентов востребованным препаратом, а также о готовности выпустить до 300 тысяч упаковок до конца 2023 года. В свою очередь в "Промомед" отмечали, что уже было отгружено более 120 тысяч упаковок препарата "Квинсента".
Росздравнадзор в конце марта сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года, отмечало ведомство. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
Пробирки - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Промомед
 
 
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