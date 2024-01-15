"Герофарм" поставил на рынок отечественный аналог "Оземпика"
"Герофарм" поставил на рынок 250 тысяч упаковок препарата "Семавик" от диабета
© Depositphotos.com / VadimVaseninДевушка измеряет уровень сахара в крови
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Девушка измеряет уровень сахара в крови. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Фармкомпания "Герофарм" поставила на рынок порядка 250 тысяч упаковок отечественного аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик", его уже можно заказать в большинстве регионов страны, сообщили РИА Новости в компании.
"Порядка 250 000 упаковок препарата "Семавик" были введены в гражданский оборот в конце декабря 2023 года. Сегодня лекарство уже доступно в СЗФО, ЮФО, ЦФО и ПФО и транспортируется в другие регионы, доставка запланирована на ближайшее время. При этом заказать препарат можно уже сейчас в большинстве регионов страны", - заявили в компании.
В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя. Тогда генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов сообщал агентству, что выдача принудительной лицензии позволит компании в законном порядке обеспечивать пациентов востребованным препаратом, а также о готовности выпустить до 300 тысяч упаковок до конца 2023 года. В свою очередь в "Промомед" отмечали, что уже было отгружено более 120 тысяч упаковок препарата "Квинсента".
Росздравнадзор в конце марта сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года, отмечало ведомство. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.