https://ria.ru/20240115/gerofarm-1921451902.html

"Герофарм" поставил на рынок отечественный аналог "Оземпика"

"Герофарм" поставил на рынок отечественный аналог "Оземпика" - РИА Новости, 15.01.2024

"Герофарм" поставил на рынок отечественный аналог "Оземпика"

Фармкомпания "Герофарм" поставила на рынок порядка 250 тысяч упаковок отечественного аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик", его... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:24

2024-01-15T16:24

2024-01-15T16:24

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

промомед

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Фармкомпания "Герофарм" поставила на рынок порядка 250 тысяч упаковок отечественного аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик", его уже можно заказать в большинстве регионов страны, сообщили РИА Новости в компании. "Порядка 250 000 упаковок препарата "Семавик" были введены в гражданский оборот в конце декабря 2023 года. Сегодня лекарство уже доступно в СЗФО, ЮФО, ЦФО и ПФО и транспортируется в другие регионы, доставка запланирована на ближайшее время. При этом заказать препарат можно уже сейчас в большинстве регионов страны", - заявили в компании. В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя. Тогда генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов сообщал агентству, что выдача принудительной лицензии позволит компании в законном порядке обеспечивать пациентов востребованным препаратом, а также о готовности выпустить до 300 тысяч упаковок до конца 2023 года. В свою очередь в "Промомед" отмечали, что уже было отгружено более 120 тысяч упаковок препарата "Квинсента". Росздравнадзор в конце марта сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года, отмечало ведомство. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.

https://ria.ru/20230207/diabet-1850183604.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), промомед