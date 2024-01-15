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В ГД одобрили проекты об ужесточении наказания за утечки личных данных - РИА Новости, 15.01.2024
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11:38 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/gd-1921386862.html
В ГД одобрили проекты об ужесточении наказания за утечки личных данных
В ГД одобрили проекты об ужесточении наказания за утечки личных данных - РИА Новости, 15.01.2024
В ГД одобрили проекты об ужесточении наказания за утечки личных данных
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:38
2024-01-15T11:38
андрей турчак
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее соавтор инициативы, сообщил ранее секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют должным образом. "Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России", - отметил Турчак и добавил, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей. "Поправки в административный и уголовный кодексы "Единая Россия" вносит по поручению президента. Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация", - подчеркнул Турчак. Размер штрафов, по его словам, для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов. "За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании)", - сообщил Турчак. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн ранее отметил, что оборотные штрафы составят от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации. "Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак. Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденых данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф. "Усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персданных. Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы", - подчеркнул Турчак. Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов — от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тыс. субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.
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андрей турчак, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, россия, совет федерации рф
Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия, Александр Хинштейн, Россия, Совет Федерации РФ
В ГД одобрили проекты об ужесточении наказания за утечки личных данных

В ГД одобрили проекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных.
Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее соавтор инициативы, сообщил ранее секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
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Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют должным образом.
"Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России", - отметил Турчак и добавил, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей.
"Поправки в административный и уголовный кодексы "Единая Россия" вносит по поручению президента. Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация", - подчеркнул Турчак.
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Размер штрафов, по его словам, для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов.
"За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании)", - сообщил Турчак.
Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн ранее отметил, что оборотные штрафы составят от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей.
Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации.
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"Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак.
Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденых данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф.
"Усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персданных. Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы", - подчеркнул Турчак.
Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов — от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тыс. субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.
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