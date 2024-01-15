https://ria.ru/20240115/feyki-1921361645.html

СК за два года возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС России

СК за два года возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС России - РИА Новости, 15.01.2024

СК за два года возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС России

Более 270 уголовных дел возбудил Следственный комитет России за фейки о ВС РФ почти за 2 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:45

2024-01-15T09:45

2024-01-15T11:10

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Более 270 уголовных дел возбудил Следственный комитет России за фейки о ВС РФ почти за 2 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц", - сказал Бастрыкин.Он добавил, что за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ возбуждено 81 уголовное дело. "По результатам расследования направлено в суд 44 дела в отношении 45 лиц", - заключил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240115/bastrykin-1921359332.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф