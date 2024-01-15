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На трассах в Самаре и Оренбурге ограничили движение из-за снега - РИА Новости, 15.01.2024
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17:11 15.01.2024 (обновлено: 17:12 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/dvizhenie-1921462166.html
На трассах в Самаре и Оренбурге ограничили движение из-за снега
На трассах в Самаре и Оренбурге ограничили движение из-за снега - РИА Новости, 15.01.2024
На трассах в Самаре и Оренбурге ограничили движение из-за снега
Движение маршрутного транспорта и большегрузов ограничено на девяти участках федеральных дорог в Самарской и Оренбургской областях из-за метели, сообщила... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:11
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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Движение маршрутного транспорта и большегрузов ограничено на девяти участках федеральных дорог в Самарской и Оренбургской областях из-за метели, сообщила самарская ГИБДД в своем Telegram-канале. "В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения возникновения заторовых ситуаций ФКУ "Поволжуправтодор" информирует о том, что с 14.45 (время московское) 15 января 2024 года введено временное ограничение движения для большегрузных и маршрутных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении. Движение временно ограничили на участке дороги М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 865-го по 1193-й километр, на той же трассе на подъезде к Ульяновску - с 296-го по 328-й километр, на подъезде к Самаре - на участке протяженностью 12 километров, на подъезде к Оренбургу - с 29-го по 93-й километр, включая старое направление - с 94-го по 128-й километр. Также движение перекрыли для маршруток и большегрузов на участке федеральной дороги Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" протяженностью 160 километров, на трассе Р-241 "Казань - Буинск – Ульяновск" на подъезде к Самаре - с 330-го по 400-й километр, на дороге А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" - с 23-го по 195-й километр, на Р-228 "Сызрань – Саратов – Волгоград" с 17-го по 22-й километр. Ограничения связаны с метелью и ограниченной видимостью. Ориентировочно, движение возобновится в 20.00 мск, при этом время может измениться из-за продолжающейся непогоды.
https://ria.ru/20240115/opasnost-1921437938.html
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самара, оренбург, самарское, гибдд мвд рф
Самара, Оренбург, Самарское, ГИБДД МВД РФ
На трассах в Самаре и Оренбурге ограничили движение из-за снега

На трассах в Самаре и Оренбурге ограничили движение транспорта из-за снега

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПробки
Пробки - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Движение маршрутного транспорта и большегрузов ограничено на девяти участках федеральных дорог в Самарской и Оренбургской областях из-за метели, сообщила самарская ГИБДД в своем Telegram-канале.
«
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения возникновения заторовых ситуаций ФКУ "Поволжуправтодор" информирует о том, что с 14.45 (время московское) 15 января 2024 года введено временное ограничение движения для большегрузных и маршрутных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении.
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Движение временно ограничили на участке дороги М-5 "Урал" МоскваРязаньПенза – Самара – УфаЧелябинск с 865-го по 1193-й километр, на той же трассе на подъезде к Ульяновску - с 296-го по 328-й километр, на подъезде к Самаре - на участке протяженностью 12 километров, на подъезде к Оренбургу - с 29-го по 93-й километр, включая старое направление - с 94-го по 128-й километр.
Также движение перекрыли для маршруток и большегрузов на участке федеральной дороги Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" протяженностью 160 километров, на трассе Р-241 "Казань - Буинск – Ульяновск" на подъезде к Самаре - с 330-го по 400-й километр, на дороге А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" - с 23-го по 195-й километр, на Р-228 "Сызрань – Саратов – Волгоград" с 17-го по 22-й километр.
Ограничения связаны с метелью и ограниченной видимостью. Ориентировочно, движение возобновится в 20.00 мск, при этом время может измениться из-за продолжающейся непогоды.
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