На трассах в Самаре и Оренбурге ограничили движение из-за снега
На трассах в Самаре и Оренбурге ограничили движение транспорта из-за снега
Пробки . Архивное фото
САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Движение маршрутного транспорта и большегрузов ограничено на девяти участках федеральных дорог в Самарской и Оренбургской областях из-за метели, сообщила самарская ГИБДД в своем Telegram-канале.
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"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения возникновения заторовых ситуаций ФКУ "Поволжуправтодор" информирует о том, что с 14.45 (время московское) 15 января 2024 года введено временное ограничение движения для большегрузных и маршрутных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении.
Движение временно ограничили на участке дороги М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 865-го по 1193-й километр, на той же трассе на подъезде к Ульяновску - с 296-го по 328-й километр, на подъезде к Самаре - на участке протяженностью 12 километров, на подъезде к Оренбургу - с 29-го по 93-й километр, включая старое направление - с 94-го по 128-й километр.
Также движение перекрыли для маршруток и большегрузов на участке федеральной дороги Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" протяженностью 160 километров, на трассе Р-241 "Казань - Буинск – Ульяновск" на подъезде к Самаре - с 330-го по 400-й километр, на дороге А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" - с 23-го по 195-й километр, на Р-228 "Сызрань – Саратов – Волгоград" с 17-го по 22-й километр.
Ограничения связаны с метелью и ограниченной видимостью. Ориентировочно, движение возобновится в 20.00 мск, при этом время может измениться из-за продолжающейся непогоды.