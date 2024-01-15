https://ria.ru/20240115/chekaliny-1921342286.html
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2024
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей
Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:06
2024-01-15T04:06
2024-01-15T11:11
александр бастрыкин
валерия чекалина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
шоубиз
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины. — Прим. ред.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем", — уточнил глава ведомства.В конце декабря адвокат Константин Третьяков сообщил агентству, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено.Против Чекалиной и ее мужа были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере.По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Бастрыкин добавил, что за девять месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях возмещено более 83 миллиардов рублей и наложен арест на имущество фигурантов почти на 70 миллиардов рублей.Всего в суды, по словам главы СК, передали свыше 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях, в том числе 497 дел в отношении руководителей предприятий — злостных неплательщиков заработной платы, а также более тысячи дел по фактам уклонения от уплаты налогов.Читайте полный текст интервью >>>
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александр бастрыкин, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Александр Бастрыкин, Валерия Чекалина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Шоубиз
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей
Бастрыкин: блогеры Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«
"Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины. — Прим. ред.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем", — уточнил глава ведомства.
В конце декабря адвокат Константин Третьяков сообщил агентству, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной
(Лерчек) прекращено.
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Против Чекалиной и ее мужа были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере.
По данным СК
, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Бастрыкин добавил, что за девять месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях возмещено более 83 миллиардов рублей и наложен арест на имущество фигурантов почти на 70 миллиардов рублей.
Всего в суды, по словам главы СК, передали свыше 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях, в том числе 497 дел в отношении руководителей предприятий — злостных неплательщиков заработной платы, а также более тысячи дел по фактам уклонения от уплаты налогов.
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