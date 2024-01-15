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Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2024
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Шоубиз
 
04:06 15.01.2024 (обновлено: 11:11 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/chekaliny-1921342286.html
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2024
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей
Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:06
2024-01-15T11:11
александр бастрыкин
валерия чекалина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
шоубиз
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.&quot;Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины. — Прим. ред.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем&quot;, — уточнил глава ведомства.В конце декабря адвокат Константин Третьяков сообщил агентству, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено.Против Чекалиной и ее мужа были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере.По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Бастрыкин добавил, что за девять месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях возмещено более 83 миллиардов рублей и наложен арест на имущество фигурантов почти на 70 миллиардов рублей.Всего в суды, по словам главы СК, передали свыше 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях, в том числе 497 дел в отношении руководителей предприятий — злостных неплательщиков заработной платы, а также более тысячи дел по фактам уклонения от уплаты налогов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240113/shpak-1921079743.html
https://ria.ru/20240109/bloger-1920394894.html
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александр бастрыкин, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Александр Бастрыкин, Валерия Чекалина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Шоубиз
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей

Бастрыкин: блогеры Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«

"Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины. — Прим. ред.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем", — уточнил глава ведомства.

В конце декабря адвокат Константин Третьяков сообщил агентству, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено.
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Против Чекалиной и ее мужа были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере.
По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Бастрыкин добавил, что за девять месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях возмещено более 83 миллиардов рублей и наложен арест на имущество фигурантов почти на 70 миллиардов рублей.
Всего в суды, по словам главы СК, передали свыше 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях, в том числе 497 дел в отношении руководителей предприятий — злостных неплательщиков заработной платы, а также более тысячи дел по фактам уклонения от уплаты налогов.
Читайте полный текст интервью >>>
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ШоубизАлександр БастрыкинВалерия ЧекалинаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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