https://ria.ru/20240115/chekaliny-1921342286.html

Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей

Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2024

Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей

Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T04:06

2024-01-15T04:06

2024-01-15T11:11

александр бастрыкин

валерия чекалина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

шоубиз

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины. — Прим. ред.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем", — уточнил глава ведомства.В конце декабря адвокат Константин Третьяков сообщил агентству, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено.Против Чекалиной и ее мужа были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере.По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Бастрыкин добавил, что за девять месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях возмещено более 83 миллиардов рублей и наложен арест на имущество фигурантов почти на 70 миллиардов рублей.Всего в суды, по словам главы СК, передали свыше 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях, в том числе 497 дел в отношении руководителей предприятий — злостных неплательщиков заработной платы, а также более тысячи дел по фактам уклонения от уплаты налогов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240113/shpak-1921079743.html

https://ria.ru/20240109/bloger-1920394894.html

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александр бастрыкин, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия