https://ria.ru/20240115/bastrykin-1921359332.html
СК вскрыл мошенничество при поставках древесины для нужд СВО
СК вскрыл мошенничество при поставках древесины для нужд СВО - РИА Новости, 15.01.2024
СК вскрыл мошенничество при поставках древесины для нужд СВО
Следователи СК РФ вскрыли мошенничество на 27 миллионов рублей при сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд СВО, рассказал РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:26
2024-01-15T09:26
2024-01-15T11:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
москва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ вскрыли мошенничество на 27 миллионов рублей при сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд СВО, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Москве. Фигурантами дела стали должностные лица департамента военного имущества, ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России и инвестиционной финансовой компании "РНГС Капитал".Следствие установило, что с этой компанией были заключены договоры по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд специальной военной операции общей стоимостью более 119 миллионов рублей."В последующем все виды работ были оплачены, но при этом частично компания "РНГС Капитал" их не выполнила, что повлекло их необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - сказал председатель СК РФ."Военными следственными органами расследуется ряд уголовных дел по фактам хищения средств, выделенных для материального и технического обеспечения СВО и гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО", - заключил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва, александр бастрыкин
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва, Александр Бастрыкин
СК вскрыл мошенничество при поставках древесины для нужд СВО
Бастрыкин: СК вскрыл мошенничество при перевозке древесины для нужд СВО
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ вскрыли мошенничество на 27 миллионов рублей при сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд СВО, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Москве
. Фигурантами дела стали должностные лица департамента военного имущества, ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России и инвестиционной финансовой компании "РНГС Капитал".
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Следствие установило, что с этой компанией были заключены договоры по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд специальной военной операции общей стоимостью более 119 миллионов рублей.
"В последующем все виды работ были оплачены, но при этом частично компания "РНГС Капитал" их не выполнила, что повлекло их необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - сказал председатель СК РФ.
"Военными следственными органами расследуется ряд уголовных дел по фактам хищения средств, выделенных для материального и технического обеспечения СВО и гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО", - заключил Бастрыкин.
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