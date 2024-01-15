https://ria.ru/20240115/bastrykin-1921359332.html

СК вскрыл мошенничество при поставках древесины для нужд СВО

СК вскрыл мошенничество при поставках древесины для нужд СВО - РИА Новости, 15.01.2024

СК вскрыл мошенничество при поставках древесины для нужд СВО

Следователи СК РФ вскрыли мошенничество на 27 миллионов рублей при сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд СВО, рассказал РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:26

2024-01-15T09:26

2024-01-15T11:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

москва

александр бастрыкин

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ вскрыли мошенничество на 27 миллионов рублей при сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд СВО, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Москве. Фигурантами дела стали должностные лица департамента военного имущества, ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России и инвестиционной финансовой компании "РНГС Капитал".Следствие установило, что с этой компанией были заключены договоры по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд специальной военной операции общей стоимостью более 119 миллионов рублей."В последующем все виды работ были оплачены, но при этом частично компания "РНГС Капитал" их не выполнила, что повлекло их необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - сказал председатель СК РФ."Военными следственными органами расследуется ряд уголовных дел по фактам хищения средств, выделенных для материального и технического обеспечения СВО и гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО", - заключил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240103/zaderzhanie-1919534288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва, александр бастрыкин