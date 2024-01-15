https://ria.ru/20240115/bankrot-1921473745.html

Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом

Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом - РИА Новости, 15.01.2024

Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом

Арбитражный суд Челябинской области в понедельник признал банкротом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского и открыл процедуру реализации его имущества,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:43

2024-01-15T17:43

2024-01-15T17:43

происшествия

челябинская область

борис дубровский

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области в понедельник признал банкротом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Подробности пока не сообщаются. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Дубровского в июле по заявлению АО "Производственное объединение "Монтажник" (Магнитогорск). Суд включил тогда в реестр требований кредиторов экс-губернатора требования "Монтажника" на сумму более 34 миллионов рублей. Финансовым управляющим был утвержден Иван Васин из саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Сибирская гильдия антикризисных управляющих". Дубровский в марте 2019 года ушел в отставку, по официальным данным, добровольно. Против него по материалам ФАС возбуждалось уголовное дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявлял РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.

https://ria.ru/20240115/bankrotstvo-1600141843.html

челябинская область

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Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, борис дубровский