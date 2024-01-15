https://ria.ru/20240115/bankrot-1921473745.html
Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом
Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом - РИА Новости, 15.01.2024
Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом
Арбитражный суд Челябинской области в понедельник признал банкротом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского и открыл процедуру реализации его имущества,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:43
2024-01-15T17:43
2024-01-15T17:43
происшествия
челябинская область
борис дубровский
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области в понедельник признал банкротом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Подробности пока не сообщаются. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Дубровского в июле по заявлению АО "Производственное объединение "Монтажник" (Магнитогорск). Суд включил тогда в реестр требований кредиторов экс-губернатора требования "Монтажника" на сумму более 34 миллионов рублей. Финансовым управляющим был утвержден Иван Васин из саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Сибирская гильдия антикризисных управляющих". Дубровский в марте 2019 года ушел в отставку, по официальным данным, добровольно. Против него по материалам ФАС возбуждалось уголовное дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявлял РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.
https://ria.ru/20240115/bankrotstvo-1600141843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, борис дубровский
Происшествия, Челябинская область, Борис Дубровский
Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом
Суд признал экс-губернатора Челябинской области Дубровского банкротом
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области в понедельник признал банкротом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Подробности пока не сообщаются. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Дубровского
в июле по заявлению АО "Производственное объединение "Монтажник" (Магнитогорск). Суд включил тогда в реестр требований кредиторов экс-губернатора требования "Монтажника" на сумму более 34 миллионов рублей. Финансовым управляющим был утвержден Иван Васин из саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Сибирская гильдия антикризисных управляющих".
Дубровский в марте 2019 года ушел в отставку, по официальным данным, добровольно. Против него по материалам ФАС возбуждалось уголовное дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявлял РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.
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