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Туроператоры рассказали, в каких странах россияне отдыхали на Новый год - РИА Новости, 15.01.2024
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Туризм
 
18:15 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/ator-1921483091.html
Туроператоры рассказали, в каких странах россияне отдыхали на Новый год
Туроператоры рассказали, в каких странах россияне отдыхали на Новый год - РИА Новости, 15.01.2024
Туроператоры рассказали, в каких странах россияне отдыхали на Новый год
Около 500 тысяч россиян за прошедшие новогодние праздники отдохнули за рубежом, это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:15
2024-01-15T18:15
туризм
новости - туризм
таиланд
латинская америка
египет
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Около 500 тысяч россиян за прошедшие новогодние праздники отдохнули за рубежом, это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Это произошло за счет увеличения полетных программ в Таиланд, Эмираты, Латинскую Америку и на Шри-Ланку", – сказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, как россияне провели новогодние праздники. Он отметил, что места в топ-5 распределились следующим образом: Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет, Шри-Ланка, Турция. По данным вице-президента АТОР, в топе также оказались Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. "Со всеми этими странами у России есть прямое авиасообщение", – уточнил он.
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новости - туризм, таиланд, латинская америка, египет, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Латинская Америка, Египет, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
Туроператоры рассказали, в каких странах россияне отдыхали на Новый год

АТОР: турпоток из России за рубеж в новогодние праздники вырос на 30 процентов

© iStock.com / blooduaРыбацкая лодка на Шри-Ланке
Рыбацкая лодка на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© iStock.com / bloodua
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Около 500 тысяч россиян за прошедшие новогодние праздники отдохнули за рубежом, это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Это произошло за счет увеличения полетных программ в Таиланд, Эмираты, Латинскую Америку и на Шри-Ланку", – сказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, как россияне провели новогодние праздники.
Он отметил, что места в топ-5 распределились следующим образом: Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет, Шри-Ланка, Турция. По данным вице-президента АТОР, в топе также оказались Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. "Со всеми этими странами у России есть прямое авиасообщение", – уточнил он.
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ТуризмНовости - ТуризмТаиландЛатинская АмерикаЕгипетАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый год
 
 
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