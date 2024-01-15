https://ria.ru/20240115/arevalo-1921359753.html
Аревало вступил в должность президента Гватемалы
Аревало вступил в должность президента Гватемалы - РИА Новости, 15.01.2024
Аревало вступил в должность президента Гватемалы
Президент Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий прогрессивное движение Semilla, 14 января вступил в должность после многочасовой процессуальной задержки,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:31
2024-01-15T09:31
2024-01-15T09:31
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бернардо аревало
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МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Президент Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий прогрессивное движение Semilla, 14 января вступил в должность после многочасовой процессуальной задержки, церемония его инаугурации проходит в столичном Национальном театре. "От имени законно представленного здесь Конгресса Республики и народа Гватемалы торжественно передаю вам полномочия президента Республики Гватемала на период 2024-2028 годов", - заявил новый спикер конгресса Самуэль Перес в ходе церемонии, которую транслирует Canal 7. Ранее в конгрессе новый состав депутатов отменил решение предыдущего о том, что депутаты президентского движения Semilla (исп. - семя) будут представлены в парламенте в качестве независимых, что не позволяло им претендовать на места в президиуме или возглавлять комитеты. Таким образом, "Семя" стало законодательным блоком с 24 депутатами, а представитель движения смог стать спикером конгресса. Передача полномочий Аревало прошла в нервной обстановке и с многочасовой задержкой из-за того, что конгресс республики прошлого созыва затянул работу квалификационной комиссии вместо продолжения пленарного заседания и приведения к присяге нового состава парламента, который по закону в свою очередь принимает присягу избранного президента страны. С обращением к гватемальским депутатам прошлого созыва, которые затягивали передачу власти, успели обратиться сам Аревало, главы других государств и правительств, а также главы международных организаций - глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель от имени прибывших на инаугурацию делегаций, премьер Испании Педро Санчес, глава МИД Испании Хосе Альбарес, президенты Парагвая Сантьяго Пенья, Гондураса Сиомара Кастро и Колумбии Густаво Петро, а также генсек Организации американских государств Луис Альмагро. Новый президент Гватемалы Аревало, возглавлявший прогрессивное движение "Семя", вступил в должность в обстановке юридической войны, которую ведет против него и против избирательного суда генеральный прокурор страны Консуэло Поррас после неожиданного выхода во второй тур выборов с обещанием искоренить коррупцию в стране. С июля, когда Аревало вышел во второй тур, прокуратура оспаривает его право и право его движения участвовать в политической жизни, оспаривает результаты выборов и преследует магистратов избирательного суда за предполагаемые нарушения. По словам нового президента, отставка или иная форма отстранения генпрокурора Поррас будут первым действием нового правительства.
https://ria.ru/20231209/gvatemala-1914749671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гватемала (республика), бернардо аревало
В мире, Гватемала (республика), Бернардо Аревало
Аревало вступил в должность президента Гватемалы
Бернардо Аревало официально вступил в должность президента Гватемалы
МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Президент Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий прогрессивное движение Semilla, 14 января вступил в должность после многочасовой процессуальной задержки, церемония его инаугурации проходит в столичном Национальном театре.
"От имени законно представленного здесь Конгресса Республики и народа Гватемалы торжественно передаю вам полномочия президента Республики Гватемала на период 2024-2028 годов", - заявил новый спикер конгресса Самуэль Перес в ходе церемонии, которую транслирует Canal 7.
Ранее в конгрессе новый состав депутатов отменил решение предыдущего о том, что депутаты президентского движения Semilla (исп. - семя) будут представлены в парламенте в качестве независимых, что не позволяло им претендовать на места в президиуме или возглавлять комитеты. Таким образом, "Семя" стало законодательным блоком с 24 депутатами, а представитель движения смог стать спикером конгресса.
Передача полномочий Аревало прошла в нервной обстановке и с многочасовой задержкой из-за того, что конгресс республики прошлого созыва затянул работу квалификационной комиссии вместо продолжения пленарного заседания и приведения к присяге нового состава парламента, который по закону в свою очередь принимает присягу избранного президента страны.
Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота
С обращением к гватемальским депутатам прошлого созыва, которые затягивали передачу власти, успели обратиться сам Аревало, главы других государств и правительств, а также главы международных организаций - глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
от имени прибывших на инаугурацию делегаций, премьер Испании Педро Санчес
, глава МИД Испании Хосе Альбарес, президенты Парагвая
Сантьяго Пенья, Гондураса Сиомара Кастро
и Колумбии Густаво Петро
, а также генсек Организации американских государств Луис Альмагро
.
Новый президент Гватемалы Аревало, возглавлявший прогрессивное движение "Семя", вступил в должность в обстановке юридической войны, которую ведет против него и против избирательного суда генеральный прокурор страны Консуэло Поррас после неожиданного выхода во второй тур выборов с обещанием искоренить коррупцию в стране.
С июля, когда Аревало вышел во второй тур, прокуратура оспаривает его право и право его движения участвовать в политической жизни, оспаривает результаты выборов и преследует магистратов избирательного суда за предполагаемые нарушения. По словам нового президента, отставка или иная форма отстранения генпрокурора Поррас будут первым действием нового правительства.
США выразили интерес в углублении партнерства с Гватемалой