Рейтинг@Mail.ru
Аревало вступил в должность президента Гватемалы - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/arevalo-1921359753.html
Аревало вступил в должность президента Гватемалы
Аревало вступил в должность президента Гватемалы - РИА Новости, 15.01.2024
Аревало вступил в должность президента Гватемалы
Президент Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий прогрессивное движение Semilla, 14 января вступил в должность после многочасовой процессуальной задержки,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:31
2024-01-15T09:31
в мире
гватемала (республика)
бернардо аревало
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890789831_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_49531ed5602754e52e0aa3ba8166f069.jpg
МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Президент Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий прогрессивное движение Semilla, 14 января вступил в должность после многочасовой процессуальной задержки, церемония его инаугурации проходит в столичном Национальном театре. "От имени законно представленного здесь Конгресса Республики и народа Гватемалы торжественно передаю вам полномочия президента Республики Гватемала на период 2024-2028 годов", - заявил новый спикер конгресса Самуэль Перес в ходе церемонии, которую транслирует Canal 7. Ранее в конгрессе новый состав депутатов отменил решение предыдущего о том, что депутаты президентского движения Semilla (исп. - семя) будут представлены в парламенте в качестве независимых, что не позволяло им претендовать на места в президиуме или возглавлять комитеты. Таким образом, "Семя" стало законодательным блоком с 24 депутатами, а представитель движения смог стать спикером конгресса. Передача полномочий Аревало прошла в нервной обстановке и с многочасовой задержкой из-за того, что конгресс республики прошлого созыва затянул работу квалификационной комиссии вместо продолжения пленарного заседания и приведения к присяге нового состава парламента, который по закону в свою очередь принимает присягу избранного президента страны. С обращением к гватемальским депутатам прошлого созыва, которые затягивали передачу власти, успели обратиться сам Аревало, главы других государств и правительств, а также главы международных организаций - глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель от имени прибывших на инаугурацию делегаций, премьер Испании Педро Санчес, глава МИД Испании Хосе Альбарес, президенты Парагвая Сантьяго Пенья, Гондураса Сиомара Кастро и Колумбии Густаво Петро, а также генсек Организации американских государств Луис Альмагро. Новый президент Гватемалы Аревало, возглавлявший прогрессивное движение "Семя", вступил в должность в обстановке юридической войны, которую ведет против него и против избирательного суда генеральный прокурор страны Консуэло Поррас после неожиданного выхода во второй тур выборов с обещанием искоренить коррупцию в стране. С июля, когда Аревало вышел во второй тур, прокуратура оспаривает его право и право его движения участвовать в политической жизни, оспаривает результаты выборов и преследует магистратов избирательного суда за предполагаемые нарушения. По словам нового президента, отставка или иная форма отстранения генпрокурора Поррас будут первым действием нового правительства.
https://ria.ru/20231209/gvatemala-1914749671.html
https://ria.ru/20230902/partnerstvo-1893794747.html
гватемала (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890789831_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_16eb0e83b796d0cebb7060eb2c0adb94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гватемала (республика), бернардо аревало
В мире, Гватемала (республика), Бернардо Аревало
Аревало вступил в должность президента Гватемалы

Бернардо Аревало официально вступил в должность президента Гватемалы

© AP Photo / Moises CastilloБернардо Аревало
Бернардо Аревало - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Moises Castillo
Бернардо Аревало. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Президент Гватемалы Бернардо Аревало, представляющий прогрессивное движение Semilla, 14 января вступил в должность после многочасовой процессуальной задержки, церемония его инаугурации проходит в столичном Национальном театре.
"От имени законно представленного здесь Конгресса Республики и народа Гватемалы торжественно передаю вам полномочия президента Республики Гватемала на период 2024-2028 годов", - заявил новый спикер конгресса Самуэль Перес в ходе церемонии, которую транслирует Canal 7.
Ранее в конгрессе новый состав депутатов отменил решение предыдущего о том, что депутаты президентского движения Semilla (исп. - семя) будут представлены в парламенте в качестве независимых, что не позволяло им претендовать на места в президиуме или возглавлять комитеты. Таким образом, "Семя" стало законодательным блоком с 24 депутатами, а представитель движения смог стать спикером конгресса.
Передача полномочий Аревало прошла в нервной обстановке и с многочасовой задержкой из-за того, что конгресс республики прошлого созыва затянул работу квалификационной комиссии вместо продолжения пленарного заседания и приведения к присяге нового состава парламента, который по закону в свою очередь принимает присягу избранного президента страны.
Бернардо Аревало, представляющий движение Semilla, после голосования во втором туре президентских выборов в Гватемале - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Избранный президент Гватемалы заявил о попытке государственного переворота
9 декабря 2023, 04:19
С обращением к гватемальским депутатам прошлого созыва, которые затягивали передачу власти, успели обратиться сам Аревало, главы других государств и правительств, а также главы международных организаций - глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель от имени прибывших на инаугурацию делегаций, премьер Испании Педро Санчес, глава МИД Испании Хосе Альбарес, президенты Парагвая Сантьяго Пенья, Гондураса Сиомара Кастро и Колумбии Густаво Петро, а также генсек Организации американских государств Луис Альмагро.
Новый президент Гватемалы Аревало, возглавлявший прогрессивное движение "Семя", вступил в должность в обстановке юридической войны, которую ведет против него и против избирательного суда генеральный прокурор страны Консуэло Поррас после неожиданного выхода во второй тур выборов с обещанием искоренить коррупцию в стране.
С июля, когда Аревало вышел во второй тур, прокуратура оспаривает его право и право его движения участвовать в политической жизни, оспаривает результаты выборов и преследует магистратов избирательного суда за предполагаемые нарушения. По словам нового президента, отставка или иная форма отстранения генпрокурора Поррас будут первым действием нового правительства.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
США выразили интерес в углублении партнерства с Гватемалой
2 сентября 2023, 05:48
 
В миреГватемала (республика)Бернардо Аревало
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала