https://ria.ru/20240115/ankara-1921512929.html

Эксперт: Анкаре следует обсудить с НАТО пользу от вступления Швеции

Эксперт: Анкаре следует обсудить с НАТО пользу от вступления Швеции - РИА Новости, 15.01.2024

Эксперт: Анкаре следует обсудить с НАТО пользу от вступления Швеции

Анкаре следует перед одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО провести полномасштабное обсуждение того, как Стокгольм способен помочь в борьбе с... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T22:42

2024-01-15T22:42

2024-01-15T22:42

в мире

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абдуллах оджалан

нато

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АНТАКЬЯ (Турция), 15 янв – РИА Новости. Анкаре следует перед одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО провести полномасштабное обсуждение того, как Стокгольм способен помочь в борьбе с терроризмом в Турции и других странах альянса, заявил РИА Новости бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен. Он напомнил, что пятая статья устава НАТО гласит, что альянс окажет помощь любой стране объединения, если она подвергнется атаке, однако на практике этот пункт был реализован лишь однажды – после терактов 11 сентября в США. При этом, отметил Оймен, теракт не указан в уставе как повод помогать стране НАТО, и альянс отказывался от предложения Турции включить террористические атаки в список угроз. Оймен также напомнил, что, к примеру, Греция укрывала на территории своего посольства в Кении лидера признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК) Абдуллу Оджалана, и Анкаре не стоит игнорировать этот факт. "Стоит обсудить вопрос борьбы с терроризмом в целом, а не ограничиваться вопросом Швеции и ее членства в НАТО. Нужно учесть поддержку ряда стран-членов НАТО РПК в Сирии и Ираке", - отметил дипломат. По его словам, последний на данный момент посол США в Дамаске признавал, что активно действующие в Ираке курдские отряды самообороны YPG были созданы РПК, при этом Вашингтон не скрывает поддержки РПК. "Нужно обсудить эти противоречия в первую очередь, не связывая только со Швецией ситуацию, когда страны смирились с терактами, целью которых стала Турция. Может ли турецкий парламент проигнорировать ошибки НАТО и его двойные стандарты в отношении контртеррора, прежде чем проведет голосование по заявке Швеции? Парламенту необходимо перед принятием решения оценить позицию альянса в отношении борьбы с террористами", - отметил Оймен. ВВС Турции провели в пятницу и субботу воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение". Протокол о членстве Швеции в НАТО представят генассамблее парламента Турции в ближайшие дни, сообщил ранее телеканал Habertürk. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.

https://ria.ru/20240115/sammit-1921503558.html

https://ria.ru/20240115/ucheniya-1921363554.html

турция

швеция

анкара (провинция)

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в мире, турция, швеция, анкара (провинция), йенс столтенберг, абдуллах оджалан, нато, евросоюз, рабочая партия курдистана