https://ria.ru/20240114/wildberries-1921243636.html
В Wildberries рассказали о порядке выплаты компенсаций после пожара
В Wildberries рассказали о порядке выплаты компенсаций после пожара - РИА Новости, 14.01.2024
В Wildberries рассказали о порядке выплаты компенсаций после пожара
Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:59
2024-01-14T08:59
2024-01-14T09:13
происшествия
wildberries
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в компании."Как мы обещали ранее, все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. … Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января", - заявили там.Отмечается, что для установления точной суммы компенсации площадка сверяет данные электронных учетных систем и проводит осмотр склада после допуска МЧС.При этом пострадавшие товары не попадут к покупателям.Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. По состоянию на 17.30 мск площадь горения в завалах составила четыре тысячи квадратных метров, уточняло городское управление МЧС.
https://ria.ru/20240114/wildberries-1921242300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, wildberries, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Wildberries, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Wildberries рассказали о порядке выплаты компенсаций после пожара
Wildberries с 15 января начнет выплаты пострадавшим от пожара продавцам
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в компании.
"Как мы обещали ранее, все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. … Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января", - заявили там.
Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге
Отмечается, что для установления точной суммы компенсации площадка сверяет данные электронных учетных систем и проводит осмотр склада после допуска МЧС.
При этом пострадавшие товары не попадут к покупателям.
Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. По состоянию на 17.30 мск площадь горения в завалах составила четыре тысячи квадратных метров, уточняло городское управление МЧС
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Пожар на складе Wildberries тушат по второму номеру сложности