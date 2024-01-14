https://ria.ru/20240114/wildberries-1921243636.html

В Wildberries рассказали о порядке выплаты компенсаций после пожара

В Wildberries рассказали о порядке выплаты компенсаций после пожара - РИА Новости, 14.01.2024

В Wildberries рассказали о порядке выплаты компенсаций после пожара

Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:59

2024-01-14T08:59

2024-01-14T09:13

происшествия

wildberries

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921144535_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_7ba356a705829e08e1eed376a83789eb.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Маркетплейс Wildberries планирует с 15 января начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в компании."Как мы обещали ранее, все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. … Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января", - заявили там.Отмечается, что для установления точной суммы компенсации площадка сверяет данные электронных учетных систем и проводит осмотр склада после допуска МЧС.При этом пострадавшие товары не попадут к покупателям.Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. По состоянию на 17.30 мск площадь горения в завалах составила четыре тысячи квадратных метров, уточняло городское управление МЧС.

https://ria.ru/20240114/wildberries-1921242300.html

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921196415.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, wildberries, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)