https://ria.ru/20240114/wildberries-1921242300.html

Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге

Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге - РИА Новости, 14.01.2024

Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге

Маркетплейс Wildberries после пожара на своём складе в Санкт-Петербурге собирается в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в городе, сообщили... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:44

2024-01-14T08:44

2024-01-14T08:47

wildberries

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Маркетплейс Wildberries после пожара на своём складе в Санкт-Петербурге собирается в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в городе, сообщили РИА Новости в компании."В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге. Это поможет … быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара", - заявили там.Отмечается, что новый центр поможет снизить нагрузку на действующий склад "Уткина заводь", а товары с него будут переправлены на другие склады для сортировки и доставки покупателям.Однако точную дату, адрес центра и детали его работы в компании не раскрыли.Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. По состоянию на 17.30 мск площадь горения в завалах составила четыре тысячи квадратных метров, уточняло городское управление МЧС.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921126341.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

wildberries, санкт-петербург