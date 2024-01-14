В Дагестане умер участник финской и Великой Отечественной войн
В Дагестане умер участник финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров
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Танки на марше, Украинская ССР, киевская наступательная операция 1943 года. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 14 янв - РИА Новости. Участник финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров скончался в Дагестане на 104-м году жизни, сообщил в воскресенье глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.
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"Сегодня пришла скорбная весть - на 104-м году жизни от нас ушел ветеран Великой Отечественной войны Тагир Насрулаевич Тагиров. Участник двух войн - финской и Великой Отечественной, Тагир Насрулаевич Тагиров был дважды пленен, перенес ранение, пережил все ужасы немецких концлагерей, а затем и тяготы рудников Сибири", - написал Умавов.
Тагиров родился 12 декабря 1920 года в селении Бухты Гунибского района Дагестана. В 1940 году служил на финской границе в составе 275-й стрелковой дивизии 4-го пулеметно-артиллерийского батальона. Когда подошло время демобилизации, началась Великая Отечественная война, и он остался служить. Был ранен в обе ноги и даже ошибочно оказался в списке погибших. Кроме того, побывал в плену, но смог освободиться и вернуться домой.
Тагиров был представлен к ордену Красной Звезды, но из-за того, что в наградном листе перепутали его отчество, орден вручили другому солдату. По возвращении в Дагестан окончил бухгалтерскую школу и начал работать.