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В СК рассказали о работе по возмещению причиненного преступлениями ущерба - РИА Новости, 14.01.2024
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23:09 14.01.2024 (обновлено: 23:17 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/uscherb-1921331256.html
В СК рассказали о работе по возмещению причиненного преступлениями ущерба
В СК рассказали о работе по возмещению причиненного преступлениями ущерба - РИА Новости, 14.01.2024
В СК рассказали о работе по возмещению причиненного преступлениями ущерба
Следственный комитет России в 2023 году возместил государству и потерпевшим от преступлений более 95,7 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов, причинённые... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T23:09
2024-01-14T23:17
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Следственный комитет России в 2023 году возместил государству и потерпевшим от преступлений более 95,7 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов, причинённые коррупционными преступлениями, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Результативно проводилась работа и по возмещению причиненного преступлениями ущерба: государству и потерпевшим гражданам в ходе следствия компенсировано более 95,7 миллиарда рублей. В том числе 7 миллиардов рублей, причиненных коррупционными преступлениями. Свыше 3 миллиардов рублей возмещено гражданам, чьи жилищные права были нарушены недобросовестными застройщиками. Выплачена задолженность по заработной плате в размере 2,6 миллиарда рублей", - сказал глава ведомства. Он добавил, что также благодаря работе СК РФ наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 92,6 миллиарда рублей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 января в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240112/dolg-1920832635.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
В СК рассказали о работе по возмещению причиненного преступлениями ущерба

СК в 2023 году вернул государству и потерпевшим от преступлений 95,7 млрд рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Следственный комитет России в 2023 году возместил государству и потерпевшим от преступлений более 95,7 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов, причинённые коррупционными преступлениями, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Результативно проводилась работа и по возмещению причиненного преступлениями ущерба: государству и потерпевшим гражданам в ходе следствия компенсировано более 95,7 миллиарда рублей. В том числе 7 миллиардов рублей, причиненных коррупционными преступлениями. Свыше 3 миллиардов рублей возмещено гражданам, чьи жилищные права были нарушены недобросовестными застройщиками. Выплачена задолженность по заработной плате в размере 2,6 миллиарда рублей", - сказал глава ведомства.
Он добавил, что также благодаря работе СК РФ наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 92,6 миллиарда рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 января в 11.00 мск.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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