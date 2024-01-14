https://ria.ru/20240114/uscherb-1921331256.html

В СК рассказали о работе по возмещению причиненного преступлениями ущерба

В СК рассказали о работе по возмещению причиненного преступлениями ущерба - РИА Новости, 14.01.2024

В СК рассказали о работе по возмещению причиненного преступлениями ущерба

Следственный комитет России в 2023 году возместил государству и потерпевшим от преступлений более 95,7 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов, причинённые... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T23:09

2024-01-14T23:09

2024-01-14T23:17

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Следственный комитет России в 2023 году возместил государству и потерпевшим от преступлений более 95,7 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов, причинённые коррупционными преступлениями, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Результативно проводилась работа и по возмещению причиненного преступлениями ущерба: государству и потерпевшим гражданам в ходе следствия компенсировано более 95,7 миллиарда рублей. В том числе 7 миллиардов рублей, причиненных коррупционными преступлениями. Свыше 3 миллиардов рублей возмещено гражданам, чьи жилищные права были нарушены недобросовестными застройщиками. Выплачена задолженность по заработной плате в размере 2,6 миллиарда рублей", - сказал глава ведомства. Он добавил, что также благодаря работе СК РФ наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 92,6 миллиарда рублей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 января в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240112/dolg-1920832635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин