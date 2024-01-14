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Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине - РИА Новости, 14.01.2024
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21:38 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921326216.html
Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине
Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине - РИА Новости, 14.01.2024
Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине
Российские военные видели гендерно-нейтральные туалеты в школах населенных пунктов, освобожденных от украинской оккупации. Об этом рассказал губернатор... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T21:38
2024-01-14T21:38
политика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные видели гендерно-нейтральные туалеты в школах населенных пунктов, освобожденных от украинской оккупации. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.&quot;Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем&quot;, — написал губернатор, который перед старым Новым годом навестил в Военном клиническом госпитале №442 Западного военного округараненых бойцов.Губернатор поздравил участников СВО с прошедшими праздниками, пожелал им скорейшего выздоровления и успешной реабилитации после ранений.Беглов также пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, чтобы бойцы при желании могли обсудить с ними потенциальную карьеру в этой сфере.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на тревожную ситуацию в западных странах с воспитанием детей. Он назвал чудовищным тот факт, несовершеннолетним внушают, будто у них есть право выбора, какого пола они хотят быть. Как отметил глава государства, такой нетрадиционный подход к ребенку может легко сломать ему жизнь.
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политика, украина, санкт-петербург, донбасс, александр беглов, владимир путин, россия
Политика, Украина, Санкт-Петербург, Донбасс, Александр Беглов, Владимир Путин, Россия
Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине

Беглов: российские бойцы видели гендерно-нейтральные туалеты в школах на Украине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные видели гендерно-нейтральные туалеты в школах населенных пунктов, освобожденных от украинской оккупации. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.
«

"Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем", — написал губернатор, который перед старым Новым годом навестил в Военном клиническом госпитале №442 Западного военного округараненых бойцов.

Губернатор поздравил участников СВО с прошедшими праздниками, пожелал им скорейшего выздоровления и успешной реабилитации после ранений.
Беглов также пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, чтобы бойцы при желании могли обсудить с ними потенциальную карьеру в этой сфере.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на тревожную ситуацию в западных странах с воспитанием детей. Он назвал чудовищным тот факт, несовершеннолетним внушают, будто у них есть право выбора, какого пола они хотят быть. Как отметил глава государства, такой нетрадиционный подход к ребенку может легко сломать ему жизнь.
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