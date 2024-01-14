https://ria.ru/20240114/ukraina-1921326216.html

Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине

Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине - РИА Новости, 14.01.2024

Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине

Российские военные видели гендерно-нейтральные туалеты в школах населенных пунктов, освобожденных от украинской оккупации. Об этом рассказал губернатор... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T21:38

2024-01-14T21:38

2024-01-14T21:38

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные видели гендерно-нейтральные туалеты в школах населенных пунктов, освобожденных от украинской оккупации. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале."Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем", — написал губернатор, который перед старым Новым годом навестил в Военном клиническом госпитале №442 Западного военного округараненых бойцов.Губернатор поздравил участников СВО с прошедшими праздниками, пожелал им скорейшего выздоровления и успешной реабилитации после ранений.Беглов также пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, чтобы бойцы при желании могли обсудить с ними потенциальную карьеру в этой сфере.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на тревожную ситуацию в западных странах с воспитанием детей. Он назвал чудовищным тот факт, несовершеннолетним внушают, будто у них есть право выбора, какого пола они хотят быть. Как отметил глава государства, такой нетрадиционный подход к ребенку может легко сломать ему жизнь.

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921286778.html

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политика, украина, санкт-петербург, донбасс, александр беглов, владимир путин, россия