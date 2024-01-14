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В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.01.2024
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16:34 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921293339.html
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.01.2024
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО
Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил, что парламент Турции не должен принимать Швецию в НАТО. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:34
2024-01-14T16:34
в мире
швеция
турция
догу перинчек
нато
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АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил, что парламент Турции не должен принимать Швецию в НАТО. Протокол о членстве Швеции в НАТО будет представлен генеральной ассамблее парламента Турции в ближайшие дни, сообщил ранее телеканал Habertürk. Источник РИА Новости в законодательном органе сообщил, что конкретики по дате предоставления генеральной ассамблее (ГА) Великого национального собрания (парламента) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО пока нет. "Швеция не может быть принята в НАТО. Парламент должен немедленно отклонить предложение о принятии Швеции в НАТО. Кроме того, мы требуем провести референдум по вопросу о НАТО. Мы бросаем вызов всем натовским партиям в парламенте. Давайте спросим матерей, отцов, братьев, сестер, соседей и соратников мехметчиков (так в Турции называют военнослужащих - ред.) о НАТО!", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости. Швеция, как член Евросоюза, на переговорах с Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240105/shvetsiya-1919760774.html
https://ria.ru/20240108/turtsiya-1920127312.html
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в мире, швеция, турция, догу перинчек, нато
В мире, Швеция, Турция, Догу Перинчек, НАТО
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии: парламент должен отклонить вступление Швеции в НАТО

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил, что парламент Турции не должен принимать Швецию в НАТО.
Протокол о членстве Швеции в НАТО будет представлен генеральной ассамблее парламента Турции в ближайшие дни, сообщил ранее телеканал Habertürk. Источник РИА Новости в законодательном органе сообщил, что конкретики по дате предоставления генеральной ассамблее (ГА) Великого национального собрания (парламента) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО пока нет.
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"Швеция не может быть принята в НАТО. Парламент должен немедленно отклонить предложение о принятии Швеции в НАТО. Кроме того, мы требуем провести референдум по вопросу о НАТО. Мы бросаем вызов всем натовским партиям в парламенте. Давайте спросим матерей, отцов, братьев, сестер, соседей и соратников мехметчиков (так в Турции называют военнослужащих - ред.) о НАТО!", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости.
Швеция, как член Евросоюза, на переговорах с Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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