https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921293339.html
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.01.2024
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО
Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил, что парламент Турции не должен принимать Швецию в НАТО. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:34
2024-01-14T16:34
2024-01-14T16:34
в мире
швеция
турция
догу перинчек
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903526696_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_07ceae81a22bdf5b31531a1af60f8850.jpg
АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил, что парламент Турции не должен принимать Швецию в НАТО. Протокол о членстве Швеции в НАТО будет представлен генеральной ассамблее парламента Турции в ближайшие дни, сообщил ранее телеканал Habertürk. Источник РИА Новости в законодательном органе сообщил, что конкретики по дате предоставления генеральной ассамблее (ГА) Великого национального собрания (парламента) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО пока нет. "Швеция не может быть принята в НАТО. Парламент должен немедленно отклонить предложение о принятии Швеции в НАТО. Кроме того, мы требуем провести референдум по вопросу о НАТО. Мы бросаем вызов всем натовским партиям в парламенте. Давайте спросим матерей, отцов, братьев, сестер, соседей и соратников мехметчиков (так в Турции называют военнослужащих - ред.) о НАТО!", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости. Швеция, как член Евросоюза, на переговорах с Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240105/shvetsiya-1919760774.html
https://ria.ru/20240108/turtsiya-1920127312.html
швеция
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903526696_2:0:2223:1666_1920x0_80_0_0_434f9286fe102d9e9abd1eaa4629a3b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, турция, догу перинчек, нато
В мире, Швеция, Турция, Догу Перинчек, НАТО
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО
Лидер турецкой партии: парламент должен отклонить вступление Швеции в НАТО
АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил, что парламент Турции не должен принимать Швецию в НАТО.
Протокол о членстве Швеции в НАТО будет представлен генеральной ассамблее парламента Турции в ближайшие дни, сообщил ранее телеканал Habertürk. Источник РИА Новости в законодательном органе сообщил, что конкретики по дате предоставления генеральной ассамблее (ГА) Великого национального собрания (парламента) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО пока нет.
Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО
"Швеция не может быть принята в НАТО. Парламент должен немедленно отклонить предложение о принятии Швеции в НАТО. Кроме того, мы требуем провести референдум по вопросу о НАТО. Мы бросаем вызов всем натовским партиям в парламенте. Давайте спросим матерей, отцов, братьев, сестер, соседей и соратников мехметчиков (так в Турции называют военнослужащих - ред.) о НАТО!", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости.
Швеция, как член Евросоюза, на переговорах с Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции
в ЕС
. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг
заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
СМИ пишут о тупике в отношениях Турции и США из-за членства Швеции в НАТО