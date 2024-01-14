https://ria.ru/20240114/putin-1921279801.html

Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата в президенты

Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата в президенты - РИА Новости, 14.01.2024

Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата в президенты

Первое мероприятие в качестве кандидата на должность президента запланировано у главы государства Владимира Путина на следующей неделе, сообщил журналист... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:46

2024-01-14T14:46

2024-01-14T14:47

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

совет федерации рф

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 янв - РИА Новости. Первое мероприятие в качестве кандидата на должность президента запланировано у главы государства Владимира Путина на следующей неделе, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин. Также в графике Путина на следующей неделе совещания с членами правительства, с членами Совета безопасности РФ, ожидаются контакты на международном уровне. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным на 12 января, в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина по всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей.

https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, павел зарубин