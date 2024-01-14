https://ria.ru/20240114/putin-1921279801.html
Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата в президенты
Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата в президенты - РИА Новости, 14.01.2024
Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата в президенты
Первое мероприятие в качестве кандидата на должность президента запланировано у главы государства Владимира Путина на следующей неделе, сообщил журналист... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:46
2024-01-14T14:46
2024-01-14T14:47
выборы президента россии — 2024
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 янв - РИА Новости. Первое мероприятие в качестве кандидата на должность президента запланировано у главы государства Владимира Путина на следующей неделе, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин. Также в графике Путина на следующей неделе совещания с членами правительства, с членами Совета безопасности РФ, ожидаются контакты на международном уровне. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным на 12 января, в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина по всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, павел зарубин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Павел Зарубин
Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата в президенты
Россия 1: Путин проведет первое предвыборное мероприятие на следующей неделе