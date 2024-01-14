https://ria.ru/20240114/plan-1921229483.html

"Подкладывают бомбу": в Раде раскрыли тайный план Зеленского

"Подкладывают бомбу": в Раде раскрыли тайный план Зеленского - РИА Новости, 14.01.2024

"Подкладывают бомбу": в Раде раскрыли тайный план Зеленского

Офис Владимира Зеленского готовится к созданию правительства "национального единства" на фоне грядущего экономического и социального кризиса, заявил депутат... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T03:38

2024-01-14T03:38

2024-01-14T06:45

в мире

украина

александр дубинский

владимир зеленский

руслан стефанчук

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского готовится к созданию правительства "национального единства" на фоне грядущего экономического и социального кризиса, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО."Банковая готовится к созданию правительства "национального единства" перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте – для этого под (премьера Дениса. – ред.) Шмыгаля подкладывают бомбу в виде протокола НАПК", - говорится в посте Дубинского в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.По его словам, смена премьера создаст "поле для торга и внутри, и снаружи Украины".Дубинский также прокомментировал начало сбора подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука. По его словам, этот вариант будут реализован тогда, когда этого захочет офис Зеленского – без депутатов "Слуги народа" снять Стефанчука не выйдет. "То есть, его просто на всякий случай берут в заложники свои же", - подчеркнул парламентарий.При этом законопроект об ужесточении мобилизации, как заявил депутат, вернули лишь на "псевдодоработку", однако "все уже согласились с тем, что призыв будет массовым и жестким" – Киев хочет показать партнерам, что готов идти "до победного конца". "Массовое обезлюдивание сел совпадает во времени с увеличением лимитов на покупку земли "в одни руки" до 100 тысяч гектар", - добавил Дубинский.В четверг Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что на премьера Шмыгаля составлен протокол за незаконное разглашение информации об обличителе коррупции, ему грозит штраф и лишение права занимать определенные должности на один год. В тот же день депутаты Верховной рады начали собирать подписи за отставку Стефанчука с поста спикера парламента.На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным их проведение.

https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921205102.html

https://ria.ru/20240114/sunak-1921228081.html

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в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины