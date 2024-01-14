https://ria.ru/20240114/plan-1921229483.html
"Подкладывают бомбу": в Раде раскрыли тайный план Зеленского
"Подкладывают бомбу": в Раде раскрыли тайный план Зеленского - РИА Новости, 14.01.2024
"Подкладывают бомбу": в Раде раскрыли тайный план Зеленского
Офис Владимира Зеленского готовится к созданию правительства "национального единства" на фоне грядущего экономического и социального кризиса, заявил депутат... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T03:38
2024-01-14T03:38
2024-01-14T06:45
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского готовится к созданию правительства "национального единства" на фоне грядущего экономического и социального кризиса, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО."Банковая готовится к созданию правительства "национального единства" перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте – для этого под (премьера Дениса. – ред.) Шмыгаля подкладывают бомбу в виде протокола НАПК", - говорится в посте Дубинского в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.По его словам, смена премьера создаст "поле для торга и внутри, и снаружи Украины".Дубинский также прокомментировал начало сбора подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука. По его словам, этот вариант будут реализован тогда, когда этого захочет офис Зеленского – без депутатов "Слуги народа" снять Стефанчука не выйдет. "То есть, его просто на всякий случай берут в заложники свои же", - подчеркнул парламентарий.При этом законопроект об ужесточении мобилизации, как заявил депутат, вернули лишь на "псевдодоработку", однако "все уже согласились с тем, что призыв будет массовым и жестким" – Киев хочет показать партнерам, что готов идти "до победного конца". "Массовое обезлюдивание сел совпадает во времени с увеличением лимитов на покупку земли "в одни руки" до 100 тысяч гектар", - добавил Дубинский.В четверг Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что на премьера Шмыгаля составлен протокол за незаконное разглашение информации об обличителе коррупции, ему грозит штраф и лишение права занимать определенные должности на один год. В тот же день депутаты Верховной рады начали собирать подписи за отставку Стефанчука с поста спикера парламента.На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным их проведение.
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921205102.html
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в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
"Подкладывают бомбу": в Раде раскрыли тайный план Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовит правительство национального единства
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского готовится к созданию правительства "национального единства" на фоне грядущего экономического и социального кризиса, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
"Банковая готовится к созданию правительства "национального единства" перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте – для этого под (премьера Дениса. – ред.) Шмыгаля подкладывают бомбу в виде протокола НАПК", - говорится в посте Дубинского в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.
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По его словам, смена премьера создаст "поле для торга и внутри, и снаружи Украины".
Дубинский также прокомментировал начало сбора подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука
. По его словам, этот вариант будут реализован тогда, когда этого захочет офис Зеленского – без депутатов "Слуги народа" снять Стефанчука не выйдет. "То есть, его просто на всякий случай берут в заложники свои же", - подчеркнул парламентарий.
При этом законопроект об ужесточении мобилизации, как заявил депутат, вернули лишь на "псевдодоработку", однако "все уже согласились с тем, что призыв будет массовым и жестким" – Киев
хочет показать партнерам, что готов идти "до победного конца". "Массовое обезлюдивание сел совпадает во времени с увеличением лимитов на покупку земли "в одни руки" до 100 тысяч гектар", - добавил Дубинский.
В четверг Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины
сообщило, что на премьера Шмыгаля составлен протокол за незаконное разглашение информации об обличителе коррупции, ему грозит штраф и лишение права занимать определенные должности на один год. В тот же день депутаты Верховной рады начали собирать подписи за отставку Стефанчука с поста спикера парламента.
На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным их проведение.
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