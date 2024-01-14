https://ria.ru/20240114/oon-1921268670.html

Глава МИД Британии прокомментировал ситуацию с иском против Израиля

Глава МИД Британии прокомментировал ситуацию с иском против Израиля - РИА Новости, 14.01.2024

Глава МИД Британии прокомментировал ситуацию с иском против Израиля

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что международный суд ООН не должен привлекать к ответственности Израиль, который обвиняется в нарушении... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:16

2024-01-14T13:16

2024-01-14T13:16

в мире

израиль

юар

гаага

дэвид кэмерон

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что международный суд ООН не должен привлекать к ответственности Израиль, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Ранее глава МИД Великобритании заявлял, что обеспокоен тем, что действия Израиля в Газе могли нарушить международное право. "Нет, абсолютно не согласен", - ответил Кэмерон на вопрос телеканала Sky News, согласен ли он с мнением ЮАР, что Израиль должен быть привлечен к ответственности международным судом ООН. Глава МИД Израиля заявил, что считает действия ЮАР "неправильными и бесполезными". Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В своем выступлении ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. В ходе своего выступления Израиль пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. В пресс службе международного суда заявили РИА Новости, что решение по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа можно ожидать в ближайшее время, так как речь идет о запросе введения временных мер, принимаемых в срочном порядке. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".

https://ria.ru/20240112/sudi-1921044884.html

https://ria.ru/20240112/gaza-1920917314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, юар, гаага, дэвид кэмерон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году