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Викарий высказался о мощах, переданных РПЦ владельцем "Мутабора" - РИА Новости, 14.01.2024
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Религия
 
08:09 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/moschi-1921240320.html
Викарий высказался о мощах, переданных РПЦ владельцем "Мутабора"
Викарий высказался о мощах, переданных РПЦ владельцем "Мутабора" - РИА Новости, 14.01.2024
Викарий высказался о мощах, переданных РПЦ владельцем "Мутабора"
Римско-католическая церковь категорически запрещает торговлю мощами, их могут только передавать в дар, в том числе другим Церквам, а продающиеся реликвии с... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:09
2024-01-14T08:09
религия
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Римско-католическая церковь категорически запрещает торговлю мощами, их могут только передавать в дар, в том числе другим Церквам, а продающиеся реликвии с высокой вероятностью поддельны, рассказал РИА Новости генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, комментируя историю с мощами, якобы переданными Русской православной церкви владельцем клуба "Мутабор". Ранее СМИ сообщили, что владелец клуба "Мутабор", где прошла "голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подарил одному из московских храмов Русской православной церкви частицы мощей святого Николая Чудотворца, которые были выкуплены в Ватикане в ноябре. СМИ выразили сомнения как в их подлинности, так и в законности их приобретения. "В католической Церкви есть канон, категорически запрещающий торговлю священными реликвиями (мощами). Их только дают в дар – например, другой Церкви, или когда освящают новый храм. При этом должен быть документ, подтверждающий их подлинность. Если же реликвии продаются, что противозаконно, то часто они фальшивые", – сказал РИА Новости Горбунов, комментируя историю с мощами. Священник рассказал, что ему и самому приходилось встречать на популярной коммерческой площадке объявления о продаже мощей с подписью одного известного архиепископа, которая была мало похожа на подлинную. "Если то, что говорится в новостях, правда, то можно только сожалеть о том, что этим мог заниматься кто-то, имеющий отношение к Церкви", – заключил он. Сертификат подлинности мощей, сообщалось в различных источниках, был якобы подписан в 2018 году бывшим хранителем древностей епархии итальянской Новары (Пьемонт) Франко Черрути.
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
https://ria.ru/20240112/kirkorov-1920960924.html
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религия, русская православная церковь
Религия, Религия, Русская православная церковь
Викарий высказался о мощах, переданных РПЦ владельцем "Мутабора"

Викарий, говоря о мощах от "Мутабора", заявил, что торговать святынями запрещено

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Римско-католическая церковь категорически запрещает торговлю мощами, их могут только передавать в дар, в том числе другим Церквам, а продающиеся реликвии с высокой вероятностью поддельны, рассказал РИА Новости генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, комментируя историю с мощами, якобы переданными Русской православной церкви владельцем клуба "Мутабор".
Ранее СМИ сообщили, что владелец клуба "Мутабор", где прошла "голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подарил одному из московских храмов Русской православной церкви частицы мощей святого Николая Чудотворца, которые были выкуплены в Ватикане в ноябре. СМИ выразили сомнения как в их подлинности, так и в законности их приобретения.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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"В католической Церкви есть канон, категорически запрещающий торговлю священными реликвиями (мощами). Их только дают в дар – например, другой Церкви, или когда освящают новый храм. При этом должен быть документ, подтверждающий их подлинность. Если же реликвии продаются, что противозаконно, то часто они фальшивые", – сказал РИА Новости Горбунов, комментируя историю с мощами.
Священник рассказал, что ему и самому приходилось встречать на популярной коммерческой площадке объявления о продаже мощей с подписью одного известного архиепископа, которая была мало похожа на подлинную.
"Если то, что говорится в новостях, правда, то можно только сожалеть о том, что этим мог заниматься кто-то, имеющий отношение к Церкви", – заключил он.
Сертификат подлинности мощей, сообщалось в различных источниках, был якобы подписан в 2018 году бывшим хранителем древностей епархии итальянской Новары (Пьемонт) Франко Черрути.
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