https://ria.ru/20240114/erdogan-1921289772.html
Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ
Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ - РИА Новости, 14.01.2024
Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:58
2024-01-14T15:58
2024-01-14T15:58
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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, стороны выразили взаимопонимание о единстве в борьбе с терроризмом, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. ВВС Турции провели в пятницу и субботу воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведётся "война на истощение". "В ходе беседы Аль Нахайян передал президенту Эрдогану свои соболезнования в связи с террористической атакой на наших солдат. В ходе беседы также были выражены взаимные послания о единстве Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в борьбе с терроризмом", - сообщили в канцелярии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, оаэ, ирак, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, ОАЭ, Ирак, Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ
Президенты Турции и ОАЭ выразили солидарность в борьбе с терроризмом
АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, стороны выразили взаимопонимание о единстве в борьбе с терроризмом, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
ВВС Турции провели в пятницу и субботу воздушную операцию на севере Ирака
и Сирии
после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США
в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары
ведётся "война на истощение".
"В ходе беседы Аль Нахайян передал президенту Эрдогану свои соболезнования в связи с террористической атакой на наших солдат. В ходе беседы также были выражены взаимные послания о единстве Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в борьбе с терроризмом", - сообщили в канцелярии.
Турция заявила, что не допустит создания тергосударства у своих границ