https://ria.ru/20240114/erdogan-1921289772.html

Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ

Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ - РИА Новости, 14.01.2024

Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T15:58

2024-01-14T15:58

2024-01-14T15:58

в мире

турция

оаэ

ирак

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg

АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, стороны выразили взаимопонимание о единстве в борьбе с терроризмом, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. ВВС Турции провели в пятницу и субботу воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведётся "война на истощение". "В ходе беседы Аль Нахайян передал президенту Эрдогану свои соболезнования в связи с террористической атакой на наших солдат. В ходе беседы также были выражены взаимные послания о единстве Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в борьбе с терроризмом", - сообщили в канцелярии.

https://ria.ru/20240113/tergosudarstvo-1921195322.html

турция

оаэ

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, оаэ, ирак, реджеп тайип эрдоган