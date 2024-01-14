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Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ - РИА Новости, 14.01.2024
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15:58 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/erdogan-1921289772.html
Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ
Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ - РИА Новости, 14.01.2024
Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:58
2024-01-14T15:58
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, стороны выразили взаимопонимание о единстве в борьбе с терроризмом, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. ВВС Турции провели в пятницу и субботу воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведётся "война на истощение". "В ходе беседы Аль Нахайян передал президенту Эрдогану свои соболезнования в связи с террористической атакой на наших солдат. В ходе беседы также были выражены взаимные послания о единстве Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в борьбе с терроризмом", - сообщили в канцелярии.
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в мире, турция, оаэ, ирак, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, ОАЭ, Ирак, Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ

Президенты Турции и ОАЭ выразили солидарность в борьбе с терроризмом

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, стороны выразили взаимопонимание о единстве в борьбе с терроризмом, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
ВВС Турции провели в пятницу и субботу воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведётся "война на истощение".
"В ходе беседы Аль Нахайян передал президенту Эрдогану свои соболезнования в связи с террористической атакой на наших солдат. В ходе беседы также были выражены взаимные послания о единстве Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в борьбе с терроризмом", - сообщили в канцелярии.
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