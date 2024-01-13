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Госстройнадзор: горящий склад Wildberries не ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 13.01.2024
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14:47 13.01.2024 (обновлено: 18:43 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/wildberries-1921162236.html
Госстройнадзор: горящий склад Wildberries не ввели в эксплуатацию
Госстройнадзор: горящий склад Wildberries не ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 13.01.2024
Госстройнадзор: горящий склад Wildberries не ввели в эксплуатацию
Компания Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города, где... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:47
2024-01-13T18:43
происшествия
санкт-петербург
wildberries
госстройнадзор
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Компания Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города, где в субботу тушат крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. "Госстройнадзором Санкт-Петербурга выдано разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тысяч квадратных метров в Шушарах. Выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщило, что каждый час отбирает пробы воздуха не только в Пушкинском районе, но и Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга. Пока в ведомство не поступали жалобы местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах.
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921126341.html
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происшествия, санкт-петербург, wildberries, госстройнадзор, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries, Госстройнадзор, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Госстройнадзор: горящий склад Wildberries не ввели в эксплуатацию

Госстройнадзор: загоревшийся склад Wildberries не допускали к эксплуатации

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Ликвидация пожара на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
© МЧС России
Ликвидация пожара на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Компания Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города, где в субботу тушат крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.
Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
Вчера, 11:23
"Госстройнадзором Санкт-Петербурга выдано разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тысяч квадратных метров в Шушарах. Выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщило, что каждый час отбирает пробы воздуха не только в Пушкинском районе, но и Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга. Пока в ведомство не поступали жалобы местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах.
Работа пожарных на складе в Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла
Вчера, 11:35
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургWildberriesГосстройнадзорФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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