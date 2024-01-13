https://ria.ru/20240113/wildberries-1921162236.html

Госстройнадзор: горящий склад Wildberries не ввели в эксплуатацию

Госстройнадзор: горящий склад Wildberries не ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 13.01.2024

Госстройнадзор: горящий склад Wildberries не ввели в эксплуатацию

Компания Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города, где... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:47

2024-01-13T14:47

2024-01-13T18:43

происшествия

санкт-петербург

wildberries

госстройнадзор

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Компания Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города, где в субботу тушат крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. "Госстройнадзором Санкт-Петербурга выдано разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тысяч квадратных метров в Шушарах. Выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщило, что каждый час отбирает пробы воздуха не только в Пушкинском районе, но и Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга. Пока в ведомство не поступали жалобы местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921126341.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, wildberries, госстройнадзор, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)