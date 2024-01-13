https://ria.ru/20240113/voditeli-1921161348.html

На границе России и Белоруссии ввели ограничения для грузового транспорта

На границе России и Белоруссии ввели ограничения для грузового транспорта - РИА Новости, 13.01.2024

На границе России и Белоруссии ввели ограничения для грузового транспорта

Грузовики под управлением граждан Киргизии, Казахстана и Армении могут пересечь российско-белорусскую границу только на участке Езерище — Лобок, сообщил... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:42

2024-01-13T14:42

2024-01-13T16:50

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

казахстан

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МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Грузовики под управлением граждан Киргизии, Казахстана и Армении могут пересечь российско-белорусскую границу только на участке Езерище — Лобок, сообщил Государственный таможенный комитет республики. "С 18:00 (совпадает с мск) 12 января 2024 года пропуск через государственную границу Республики Беларусь и Российской Федерации водителей грузовых авто — граждан государств — членов ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Армении) — будет осуществляться исключительно через участок белорусско-российской границы Езерище — Лобок", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что эту информацию передала Пограничная служба ФСБ России. В ведомстве также напомнили, что таможенное законодательство ЕАЭС разрешает совершать операции по продлению срока таможенного транзита товаров, изменению места их доставки, а также получению разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций или перецепки.Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил в четверг о случаях возврата транспортных средств под управлением водителей — граждан третьих стран на границе с Россией. Отмечалось, что эти действия осуществляла ФСБ "по причине отсутствия оснований для пропуска на российскую территорию". По информации агентства Sputnik Казахстан, с 8 января начал действовать запрет на пересечение российско-белорусской границы водителями-международниками, не являющимися гражданами этих двух стран. Таким образом, они смогут прибывать и убывать из России через пункты пропуска, открытые для международных сообщений.Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что Казахстан обратится с официальной жалобой в Евразийскую экономическую комиссию из-за этих ограничений, если в результате переговоров проблему решить не удастся.

https://ria.ru/20240102/eaes-1919435182.html

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белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия, евразийский экономический союз, казахстан