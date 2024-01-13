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Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву
Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву - РИА Новости, 13.01.2024
Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву
Россия работает над тем, чтобы полностью подавить FPV-дроны ВСУ в зоне специальной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:59
2024-01-13T15:59
2024-01-13T18:51
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы полностью подавить FPV-дроны ВСУ в зоне специальной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Я уверен, что россияне работают над развитием и усовершенствованием технологий, позволяющих лучше подавлять FPV-беспилотники. <…> Думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя", — спрогнозировал аналитик.По его мнению, комбинация усовершенствованных ПВО, РЛС и ракетного вооружения будет постоянно сопровождать российскую армию в наступлениях.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с украинской армией. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
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политика, россия, вооруженные силы украины, forbes, киев
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, Forbes, Киев
Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву
Британский эксперт Меркурис: Россия отключит FPV-дроны ВСУ на фронте