https://ria.ru/20240113/ukraina-1921173224.html

Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву

Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву - РИА Новости, 13.01.2024

Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву

Россия работает над тем, чтобы полностью подавить FPV-дроны ВСУ в зоне специальной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:59

2024-01-13T15:59

2024-01-13T18:51

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы полностью подавить FPV-дроны ВСУ в зоне специальной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Я уверен, что россияне работают над развитием и усовершенствованием технологий, позволяющих лучше подавлять FPV-беспилотники. <…> Думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя", — спрогнозировал аналитик.По его мнению, комбинация усовершенствованных ПВО, РЛС и ракетного вооружения будет постоянно сопровождать российскую армию в наступлениях.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с украинской армией. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921025570.html

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политика, россия, вооруженные силы украины, forbes, киев