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Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву - РИА Новости, 13.01.2024
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15:59 13.01.2024 (обновлено: 18:51 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/ukraina-1921173224.html
Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву
Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву - РИА Новости, 13.01.2024
Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву
Россия работает над тем, чтобы полностью подавить FPV-дроны ВСУ в зоне специальной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:59
2024-01-13T18:51
политика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы полностью подавить FPV-дроны ВСУ в зоне специальной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.&quot;Я уверен, что россияне работают над развитием и усовершенствованием технологий, позволяющих лучше подавлять FPV-беспилотники. &lt;…&gt; Думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя&quot;, — спрогнозировал аналитик.По его мнению, комбинация усовершенствованных ПВО, РЛС и ракетного вооружения будет постоянно сопровождать российскую армию в наступлениях.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с украинской армией. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
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политика, россия, вооруженные силы украины, forbes, киев
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, Forbes, Киев
Полностью отключат. На Западе раскрыли, какой сюрприз Россия готовит Киеву

Британский эксперт Меркурис: Россия отключит FPV-дроны ВСУ на фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы полностью подавить FPV-дроны ВСУ в зоне специальной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«

"Я уверен, что россияне работают над развитием и усовершенствованием технологий, позволяющих лучше подавлять FPV-беспилотники. <…> Думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя", — спрогнозировал аналитик.

По его мнению, комбинация усовершенствованных ПВО, РЛС и ракетного вооружения будет постоянно сопровождать российскую армию в наступлениях.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с украинской армией. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
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