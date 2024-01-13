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Лай Циндэ. Биография

Лай Циндэ. Биография - РИА Новости, 13.01.2024

Лай Циндэ. Биография

Тайваньский политический и государственный деятель Лай Циндэ, также известный как Уильям Лай (William Lai), родился 6 октября 1959 года в районе Ванли в Новом... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T18:11

2024-01-13T18:11

2024-01-13T18:41

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Тайваньский политический и государственный деятель Лай Циндэ, также известный как Уильям Лай (William Lai), родился 6 октября 1959 года в районе Ванли в Новом Тайбэе в Тайване.Лай Циндэ получил степень бакалавра на факультете физической медицины и реабилитации Национального университета Тайваня, завершил программу постбакалавриата в Национальном университете Ченг Гун, где специализировался на реабилитации. Затем окончил магистратуру Гарвардского университета. Он стал экспертом по повреждениям спинного мозга и работал консультантом по таким травмам.В 1994 году во время выборов губернатора провинции Тайвань Лай возглавил национальную ассоциацию врачей, поддерживающую кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Чэнь Дин-наня. В 1996 году Лай Циндэ решил отказаться от медицинской карьеры, чтобы заняться политикой. Он лидировал на выборах представителей Национальной ассамблеи от города Тайнань.В 1998 году был избран депутатом в Законодательный Юань (парламент) от округа Тайнаня. Впоследствии Лай трижды переизбирался в законодательный орган, всего прослужив депутатом с 1999 до 2010 года. Во время пребывания на депутатском посту он возглавлял двухпартийный фонд здравоохранения, социального обеспечения и окружающей среды законодательного органа, а также был частью лоббистской группы, продвигающей членство Тайваня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 2010 году был избран мэром Тайнаня, в 2014-м — переизбран на должность мэра, набрав 72,9% голосов.В 2017 году был назначен премьер-министром Тайваня. Лай занимал пост премьера Тайваня с 2017 по 2019 год. В январе 2019-го Лай Циндэ ушел в отставку вместе со своим кабинетом министров, взяв на себя ответственность за проигрыш Демократической прогрессивной партии на местных выборах.В 2019 году Лай Циндэ принял приглашение главы администрации Цай Инвэнь стать ее кандидатом в заместители на выборах следующего года. В мае 2020-го после переизбрания Цай Инвэнь был официально приведен к присяге в качестве замглавы администрации.В январе 2023 года Лай начал одновременно исполнять обязанности председателя ДПП. В 2023 году Лай Циндэ выдвинул свою кандидатуру на выборах главы администрации Тайваня от правящей Демократической прогрессивной партии. Тринадцатого января 2023 года Лай Циндэ победил на выборах главы администрации Тайваня с 40,05% голосов.

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в мире, справки, тайнань, тайвань, цай инвэнь, гарвардский университет, воз