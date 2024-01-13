Лай Циндэ. Биография
© AP Photo / Louise DelmotteЛай Циндэ
© AP Photo / Louise Delmotte
Лай Циндэ. Архивное фото
Тайваньский политический и государственный деятель Лай Циндэ, также известный как Уильям Лай (William Lai), родился 6 октября 1959 года в районе Ванли в Новом Тайбэе в Тайване.
Лай Циндэ получил степень бакалавра на факультете физической медицины и реабилитации Национального университета Тайваня, завершил программу постбакалавриата в Национальном университете Ченг Гун, где специализировался на реабилитации. Затем окончил магистратуру Гарвардского университета. Он стал экспертом по повреждениям спинного мозга и работал консультантом по таким травмам.
В 1994 году во время выборов губернатора провинции Тайвань Лай возглавил национальную ассоциацию врачей, поддерживающую кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Чэнь Дин-наня.
В 1996 году Лай Циндэ решил отказаться от медицинской карьеры, чтобы заняться политикой. Он лидировал на выборах представителей Национальной ассамблеи от города Тайнань.
В 1998 году был избран депутатом в Законодательный Юань (парламент) от округа Тайнаня. Впоследствии Лай трижды переизбирался в законодательный орган, всего прослужив депутатом с 1999 до 2010 года. Во время пребывания на депутатском посту он возглавлял двухпартийный фонд здравоохранения, социального обеспечения и окружающей среды законодательного органа, а также был частью лоббистской группы, продвигающей членство Тайваня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В 2010 году был избран мэром Тайнаня, в 2014-м — переизбран на должность мэра, набрав 72,9% голосов.
В 2017 году был назначен премьер-министром Тайваня.
Лай занимал пост премьера Тайваня с 2017 по 2019 год. В январе 2019-го Лай Циндэ ушел в отставку вместе со своим кабинетом министров, взяв на себя ответственность за проигрыш Демократической прогрессивной партии на местных выборах.
В 2019 году Лай Циндэ принял приглашение главы администрации Цай Инвэнь стать ее кандидатом в заместители на выборах следующего года. В мае 2020-го после переизбрания Цай Инвэнь был официально приведен к присяге в качестве замглавы администрации.
В январе 2023 года Лай начал одновременно исполнять обязанности председателя ДПП.
В 2023 году Лай Циндэ выдвинул свою кандидатуру на выборах главы администрации Тайваня от правящей Демократической прогрессивной партии.
Тринадцатого января 2023 года Лай Циндэ победил на выборах главы администрации Тайваня с 40,05% голосов.