https://ria.ru/20240113/tayvan-1921186387.html

Лидер правящей партии Тайваня победил на выборах с 40,05 процента голосов

Лидер правящей партии Тайваня победил на выборах с 40,05 процента голосов - РИА Новости, 13.01.2024

Лидер правящей партии Тайваня победил на выборах с 40,05 процента голосов

Выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова с 40,05%... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:10

2024-01-13T17:10

2024-01-13T17:25

в мире

тайвань

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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова с 40,05% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии острова после подсчета бюллетеней со всех участков.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.За Лай Циндэ, который в настоящее время занимает пост заместителя главы администрации Тайваня, проголосовали 5 586 019 человек, за поддерживающего постепенное возобновление диалога с материком кандидата от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи голоса отдали 4 671 021 жителей острова (33,49%), а за председателя Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готового к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, проголосовали 26,45% или 3 690 466 человек.Оба оппозиционных кандидата признали свое поражение и поздравили Лай Циндэ с победой, принеся извинения своим сторонникам.Впервые в истории Тайваня одна и та же партия одерживает победу на выборах главы администрации три раза подряд. Действующая глава администрации острова также от партии ДПП Цай Инвэнь заняла свой пост в 2016 году, а в 2020 году ее переизбрали.Ранее профессор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Чжао Хунвэй заявил РИА Новости, что кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии без особой интриги одержит победу на выборах главы администрации острова, и это даст возможность США продолжать манипулировать тайваньским вопросом.В свою очередь китайский аналитик, специализирующийся на вопросах отношений материкового Китая и Тайваня, Би Дяньлун, заявил РИА Новости, что вероятность конфликта между Тайбэем и Пекином увеличится, если Демократическая прогрессивная партия останется у власти, а Лай Циндэ будет еще очевиднее двигаться к "независимости".

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921096196.html

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тайвань

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань